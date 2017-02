"En la Liga e las Américas jugamos de una manera difrente"

El alero Facundo Piñero hace un análisis del equipo, acepta que deambula en un peligroso sube y baja, pero también declara que La Unión tiene poderío como para obtener una de las dos plazas en disputa. ¿Cómo llega La Unión a esta semifinal de la LDA? Llegamos muy entusiasmados, aunque con una carga de partidos muy grande en la Liga Nacional. Pero cuando salgamos a la cancha en Monterrey eso quedará atrás y no será una excusa. ¿Los complica tener que adaptar al equipo a jugar con un extranjero más, solo para la LDA? No sé si complica, pero al menos es extraño que entrene todos los días, que viaje a los partidos de La Liga, que conviva como uno más, pero después no pueda jugar. Es una situación anormal, aunque por suerte, ahora podrá jugar en la LDA. Lo importante es que estas semanas previas le sirvieron para acoplarse más al equipo y ahora contaremos con él, que tiene muchas ganas de jugar, para la semifinal en Monterrey. ¿En qué deben insistir, de lo que hicieron bien en la primera fase, en esta semifinal? Algo que hicimos bien en Mexicali fue el juego en equipo y la solidaridad que mostramos en la cancha, lo que nos hizo conseguir el objetivo de clasificar. Tenemos que insistir con el juego de pases y arrancar defendiendo intenso. La defensa debe ser nuestro motor que queremos llegar a la Final4. ¿Qué opinas del grupo que les tocó, junto a Fuerza Regia (MEX), Soles (MEX) y Guaros (VEN)? Que son tres muy buenos equipos, aunque considero que La Unión puede jugarles a todos de igual a igual. Cualquier grupo que nos tocara sería exigente, porque los ocho equipos clasificados tienen un alto nivel. A Soles los conocemos, jugamos un partido parejo que se definió sobre el final. Sabemos cómo juegan y qué debemos hacer para ganarle. Guaros, si bien no llega en ritmo de competencia, tiene buenos jugadores y trae la mística del título del año pasado. Fuerza Regia es un gran equipo y se hará más fuerte de local. Será un grupo complicado, pero si jugamos bien, podemos ocupar una de las dos plazas para la Final4. En la Liga Nacional siguen irregulares, ¿una buena actuación en la LDA los potenciaría? Es verdad que en la Liga Nacional estamos irregulares. Pero la Liga de las Américas nos hizo cambiar la actitud, jugamos de una manera diferente y los resultados fueron buenos. Al volver a Argentina caímos otra vez en desniveles. Ojalá la que exigencia que representa la LDA nos haga mejorar nuevamente. Ojalá que podamos llegar bien a la LDA, jugar bien en Monterrey y que nos potenciemos para ganar confianza y ser más regulares. Informe: FIBA