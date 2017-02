Salen a escena

La Fase Semifinal de DIRECTV Liga de las Américas comenzará esta noche en el Estadio Nuevo León Unido de Monterrey, México con la participación de La Unión de Formosa (Argentina), Soles de Mexicali (México), el campeón defensor de las Américas Guaros de Lara (Venezuela) y el anfitrión Fuerza Regia.

En el papel, el cuadrangular pinta para ser de un alto nivel con Fuerza Regia como favorito y los restantes tres equipos con posibilidades de ganarse el segundo boleto al Final Four 2017 de la competencia continental. A continuación, las 10 razones por las que debes acompañar el primer cuadrangular Semifinal este fin de semana en Monterrey: 10. Veteranos LDA: Todos los equipos participantes este fin de semana cuentan con figuras de mucha experiencia en el escenario continental de clubes. Por La Unión, Alexis Elsener y Alejandro Konsztadt formaron parte del quinteto de Obras Basket que llegó al Final Four 2012. Por Soles de Mexicali, Pery Meza fue campeón con Pioneros de Quintana Roo en el 2012 y Justin Keenan lideró la edición 2015 en puntos por juego (19.3) para el mismo club que en esa ocasión llegó en el segundo puesto. Guaros de Lara mantiene el núcleo de nacionales, con Luis Bethelmy, Néstor Colmenares y Gregory Echenique que junto a Zach Graham, le consiguió el título el año pasado. Y por el anfitrión Fuerza Regia, Héctor Hernández que también formó parte del equipo campeón Pioneros en el 2012. 9. Poderío ofensivo: Tres de los cuatro participantes este fin de semana se encuentran en el Top 5 de equipos anotadores en la edición 2017. Soles de Mexicali es el líder con 96 ppj, Fuerza Regia ocupa la tercera posición con 94 ppj y Guaros de Lara la cuarta con 91 ppj. 8. Torín Francis: El importado de La Unión de Formosa es una máquina de dobles-dobles. En sus tres partidos en el Grupo A promedió 17 puntos y 13.7 rebotes por juego. 7. Mexicanos de élite: Ambos Fuerza Regia y Soles de Mexicali se encuentran actualmente en las semifinales de Liga Profesional de Baloncesto de México. 6. José “Grillo” Vargas vs. su equipo en Venezuela: En una situación particular capitán de la selección nacional de Venezuela, que juega para La Unión de Formosa en Argentina enfrentará a su equipo en la Liga Profesional de Baloncesto venezolano, los Guaros de Lara. 5. Trío Rivera-Hernández-Panko: Los tres jugadores se combinaron para promediar 51.7 puntos por partido en una dominante actuación de Fuerza Regia en la Fase de Grupos. 4. La Unión, literal: El club argentino contó con una variada aportación ofensiva de su plantel en la Fase de Grupos. Cinco jugadores promediaron en doble figura. 3. Batalla de gigantes: Los hombres grandes de los cuatro equipos participantes en este cuadrangular semifinal son figuras determinantes en las aspiraciones de cada uno al Final Four. Las batallas entre Justin Keenan (Soles), Torín Francis (La Unión), Gregory Echenique (Guaros) y Jeleel Akindele (Fuerza Regia) serán claves en el resultado de los partidos a celebrarse este fin de semana en Monterrey. 2. Justin Keenan: El importado de Soles es el líder en anotaciones de la Fase de Grupos de la edición 2017 con 25.7 puntos por partido. Es además el jugador más eficiente de la competencia. 1. El Campeón defensor: Guaros de Lara no es el favorito en el papel y tendrá que dejarlo todo en la cancha para conseguir uno de los boletos al Final Four, pero sería un error subestimar al campeón actual de la competencia ya con más ritmo y tiempo de práctica en conjunto. En la Fase de Grupos, el equipo sufrió el haber llegado sin rodaje a la competencia y cayó ante Fuerza Regia en la última jornada. Sin embargo, las circunstancias son muy distintas en una Fase Semifinal en la que el equipo trae una preparación más completa. Habrá que ganarle al campeón si se quiere abrir camino en la instancia final de la DIRECTV Liga de las Américas 2017.