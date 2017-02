La U no pudo ante el dueño de casa

En su estreno en el cuadrangular de semifinales de la Liga de Las Américas, La Unión de Formosa perdió con el local Fuerza Regia de Monterrey por 93 a 72. Hoy a las 21 será el segundo compromiso ante Guaros. La Unión de Formosa, con un arranque de mucha efectividad, logró tomar el mando en las cifras durante los primeros 5 minutos del cuarto inicial. Ese fue momento para que Torin Francis desnivele cerca del aro y también con tiros de media distancia a los que se sumó un triple de Alejandro Kosnztad, lo que generó un 7 a 2. Pero Fuerza Regia respondió rápido con Andrew Panko para emparejar las acciones -11 a 10 para La Unión- y en la segunda mitad del cuarto pasó a tomar el control de las situaciones con una intensa tarea defensiva –solo 6 puntos anotó La Unión en los 5 minutos restantes- y en ataque con mucho reparto del gol y con el aporte del banco desde donde llegaron tres triples que fueron vitales para que el local tome distancia. Dos de Cristian Cortes y uno de Jordan Glynn para tomar una ventaja de 11 puntos -25 a 14-. En el inicio del segundo cuarto siguió lastimando el local ahora con el pivote Akindele Jeleel dominando cerca del aro para tomar una ventaja de 14 puntos -36 a 22-. La Unión salió de su momento complejo con la aparición de Diego García -7 puntos en el cuarto- y fue descontando la brecha, incluso con opciones de correr la cancha. Así se arrimó a 5 -36 a 31- pero no pudo sostener la levantada porque desde un 4-0 de los locales –Rivera y Panko- otra vez se acercó a la barrera de los 10 puntos para en el final superarla volviendo a tener opciones varias para anotar. En el inicio del segundo tiempo, Fuerza Regia lo castigó duro a La Unión en 1,30 minuto. Parcial de 7 a 0 que lo llevó a una máxima de 18 -54 a 36- con anotaciones de Toscano, Panko y Hernández. Hubo tiempo muerto antes de que Panko tome dos libres –los anotó- pero no hubo manera de cambiar el trámite. El parcial para Fuerza Regia se siguió ampliando hasta que lo paró un triple de Jeremías Sandrini con 6,12 por jugar. A esa altura había recibido un 14 a 0 que elevó la máxima a 25 con un 61 a 36. Estaba claro que tenía una cuesta muy arriba por subir La Unión y poco pudo hacer en el resto del capítulo. Entre Francis, Sandrini y las corridas de Elsener logró bajar esa brecha a 17 -67 a 50- pero Fuerza Regia mantuvo su voracidad en ataque – 26 anotaciones en el cuarto- para cerrar el capítulo con una ventaja de 20 puntos -73 a 53-. En los primeros 4 minutos del último cuarto hubo poco nuevo. La Unión metió un parcial de 9 a 7 en esa fracción para estar a 18 -80 a 62- pero estaba claro que el reloj no estaba de su lado. El dato fue que todos esos puntos de La Unión llegaron con cuatro jugadores que hasta ahí no había anotado –Piñero, Gamboa, Cayole y Orlietti-. Un poco más adelante La Unión se puso a 17 -83 a 66- con 3 minutos por jugar pero en ese tramo de nuevo el local mostró todo su poderío para irse otra vez a 25 -93 a 68- con Toscano y Akindele como protagonistas. A esa altura los de Guillermo Narvarte ya pensaban en el segundo juego con cuatro de sus iniciales en el banco. Informe: Prensa La Unión Foto: FIBA.