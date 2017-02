Otro golpe en México

La Unión volvió a perder en su segunda presentación en el Cuadrangular Final de la Liga de las Américas, ahora por 72 a 82 frente a Guaros de Venezuela que tiene 2 de 2. De esta forma quedó muy cerca de la eliminación aunque deberá esperar primero por el resultado del local Fuerza Regia ante Soles, ambos de México. Si gana el dueño de casa, La U queda automáticamente eliminado y cerrará el torneo mañana frente a Soles sin chances. L. Hayward Junior fue el goleador del partido con 21 puntos mientras que el venezolano José Vargas anotó 16 tantos en La U. La Unión jugó de igual a igual con el campeón defensor durante tres cuartos, pero se quedó sin combustible en los cinco minutos finales y acabó cayendo ante Guaros por 82-72. Con este resultado, los de Guillermo Narvarte quedaron con muy pocas chances de meterse en el Final Four (si Fuerza Regia gana en el segundo turno, ya estarán afuera). El partido arrancó parejo y con muy poca precisión de parte de ambos. Ese contexto claramente le favorecía a La Unión, quien está más acostumbrado a jugar encuentros con score bajo. De todas formas, todo estaba muy cerrado y sin un dominio claro de ninguno de los dos conjuntos, lo cual quedó reflejado en el marcador: 14-13 para los formoseños. Tal como le pasó ayer en el tercer período ante Fuerza Regia, La Unión tuvo un arranque muy malo del segundo parcial: 9-0 en contra, para quedar por una máxima de 8 abajo. Sin embargo, la reacción iba a ser instantánea y con un arma muy marcada: el tiro de tres. Facundo Piñero anotó tres, Diego García dos y Chris Cayole uno más, para lograr dar vuelta la historia y meterse al vestuario al frente por 38-34. En el retorno a la acción, La Unión no pudo mantener su producción perimetral y lo sintió. Gregory Echenique y Lazar Hayward empezaron a marcar diferencias en la zona pintada, dándole a Guaros ventaja de seis. Igualmente todo continuaba siendo muy parejo y con un par de corridas de Alexis Elsener, los de Narvarte consiguieron acortar la brecha a solo dos: 57-55 abajo. Todo por definirse en los 10 minutos finales. En La U hubo un interesante ingreso de Pablo Orlietti y con un par de conversiones del interno, el marcador se empató. Lamentablemente, hasta ahí iba a llegar el empuje de los argentinos, que volvieron a quedarse sin gol en un momento clave, tomaron decisiones apresuradas y sobre todo, no pudieron frenar a los foráneos rivales. Graham y Hayward, además del base Abreu, fueron decisivos en el cierre y le dieron la separación necesaria a Guaros, que terminó llevándose el 82-72 final. Juan Estévez