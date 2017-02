Se despidieron con un triunfo

Pese a quedar eliminado de la Liga de las Américas, el equipo formoseño cerró el cuadrangular semifinal con una ajustada victoria frente a Soles de Mexicali, por 77 a 76. Los dirigidos por Guillermo Narvarte pudieron repartir el goleo e imprimieron intensidad en el final de un partido que no cambiaba el destino del grupo. La última jornada no quería sorpresas: Guaros y Fuerza Regia se aseguraron el pasaje al Final Four después de ganar sus dos partidos. Por lo tanto, el encuentro entre La Unión y Soles tenía como única motivación no dejar la ciudad de Monterrey sin haber conocido el triunfo. Con el antecedente de la victoria del equipo de Mexicali en la primera fase de grupos, por 80-71, los dos quintetos fueron el aperitivo del último juego del cuadrangular. Después de una sequía inicial, ambos equipos pudieron anotar a partir de rachas individuales. La puntería de Facundo Piñero inclinó la balanza a favor de La Unión, que aprovechaba la poca efectividad de los mexicanos a la hora de definir. Torin Francis hizo fuerza en la pintura para que el quinteto formoseño aguante la reacción de Soles, que encontró aciertos consecutivos desde el perímetro, y establezca el 22-17 del primer cuarto. Justin Keenan se consolidaba como el eje ofensivo de Soles (sumó 9 de los primeros 11 puntos de su equipo en el parcial) para dar vuelta el marcador. A pesar de un activo ingreso de Pablo Orlietti, que tomaba confianza en los ataques de La Unión, el conjunto mexicano no paraba de anotar y una buena entrada de José Estrada terminó por darle la ventaja de un triple (37-40) al inicio del descanso largo. El trámite de juego después del entretiempo fue trabado por las infracciones y las ofensivas estacionadas de ambos quintetos. El equipo formoseño insistió desde el perímetro con irregular efectividad y sus desanteciones defensivas le permitieron a Soles anotar en la pintura, pese a no tener claridad y depender de sus individualidades. Con puntos de sus internos, los mexicanos finalizaron el tercer período 65-55. Aunque Brandon West continuaba mostrando su potencia en el poste bajo, La Unión se concentró más en defensa y, con ajustes en las marcas y posesiones cortas, remontó el marcador. Con la mano de Diego García desde 6,75, los dirigidos por Guillermo Narvarte establecieron un parcial 10-2 para empatar en 70. Los rebotes ofensivos y la irregularidad formoseña en sus frecuentes visitas a la línea mantuvieron con vida a Soles. A pesar de que sus ataques carecían de dinámica e ideas, un buen rompimiento de Alex Pérez le dio la ventaja mínima a los mexicanos cuando restaba un minuto. La reacción de La Unión apareció de la mano de José Vargas, que consolidó su buen cuarto (9 puntos) con un doble después de postearse. Precisamente, Alex Pérez tuvo el último intento de su equipo desde siete metros, pero no consiguió anotar y el triunfo quedó para el conjunto formoseño por 77 a 76. Facundo Piñero fue el principal arma ofensiva de La Unión (19 puntos, 5/9 en triples), mientras que Justin Keenan fue el goleador del partido (gran torneo del estadounidense, que terminó la noche con 21 tantos y 7 rebotes). De esta forma, los dirigidos por Guillermo Narvarte finalizan su segunda participación continental con un récord 3-3 y ahora deberán enfocarse en la lucha por ingresar a los playoffs dentro de una durísima Conferencia Norte. Síntesis La Unión (77): Konsztadt 2, Vargas 11, Cayole 5, Piñero 19 y Francis 9 (fi), Elsener 9, Sandrini 4, Orlietti 9, Gamboa 1 y García 8. DT: Guillermo Narvarte. Soles (76): A. Pérez 7, Robinson 7, L. Martínez 0, Keenan 21 y Aguirre 7 (fi), Meza 3, R. Martínez 4, Estrada 12, Richards 6, West 9 y C. Pérez 0. DT: Alejandro Martínez. Parciales: 22-17, 37-40 (15-23), 55-65 (18-25), 77-76 (22-11). Estadio: Nuevo León Unido, Monterrey. Fernando Brovelli