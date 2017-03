Vale por dos

El elenco formoseño derrotó por 89-77 a Quimsa en el Majestuoso Cincuentenario, por la Segunda Fase de La Liga. Alexis Elsener fue el goleador de La Unión, con 23 puntos. Derrotó así a un rival directo por la clasificación a los Play Off. Después de llegar a estar abajo por una máxima de 15 puntos -51 a 36- La Unión de Formosa hizo un segundo tiempo fantástico y le ganó a Quimsa por 89 a 77, para seguir mostrando que va por un lugar en los playoffs. Noche de ensueño para Alexis Elsener con 23 puntos. La debilidad defensiva y las dificultades para construir en ataque le salieron muy caro a La Unión de Formosa en el primer cuarto. El castigo fue un amplio 30 a 18 para Quimsa que manejó a voluntad el capítulo desde el inicio. Primero, con absoluta comodidad para anotar, convirtiendo puntos en los seis primeros ataques que llevó adelante. En el séptimo se frenó cuando Carl Elliot erró su tiro de dos. A esa altura ya ganaba el visitante por 12 a 6 que siguió sacando provecho de las pérdidas de La Unión. La diferencia siguió en ascenso hasta llegar a los 14 -28 a 14- con un triple de Harper. Entre lo que intentaba Torin Francis -6 puntos en el cuarto- y un par de anotaciones de tres de Eduardo Gamboa y Alexis Elsener, La Unión buscó no seguir alejándose y algo consiguió en el cierre quedando a 12 -30 a 18-. Un triple de Diego García levantó a La Unión en el inicio del segundo cuarto, cuando había mejorado su tarea defensiva. Se puso a 9 -30 a 21- y si no fue más allá fue por haber desperdiciado opciones cerca del aro con Pablo Orlietti. Quimsa respondió con un 4 a 0 de Luciano González para aplacar el momento pero no duró mucho porque el local era otro en su tablero. Faltaba estar más fino enfrente y entre Elsener y García lo hicieron para que a falta de 5 minutos la ventaja baje a 8 -36 a 28- con un parcial de 10 a 6. Quimsa, a la misma altura de tiempo en el primer cuarto ya tenía 18 puntos. Un doble de Gamboa lo dejó a 6 -36-30- y más arriba, un doble de Francis lo ponía a 4 -38 a 34- con 2,23 por jugar. Harper era el apellido que sostenía a Quimsa y también Romano que aprovechó una pérdida de Konsztadt para correr y elevar a los suyos -42 a 34-. El cierre tuvo más de Harper con 5 puntos en fila -9 anotaciones del extranjero en el cuarto- a lo que se sumó un doble en el final de González para un 7 a 0 de la visita que quedó muy cerca de igualar la máxima con el marcador que cerró el primer tiempo: 49 a 36. Con un doble de Hopson largó el tercero y así Quimsa conseguía la máxima de 15 -51 a 36-. De ahí en adelante el juego se pareció mucho al del segundo cuarto con el local duro en defensa pero sin ser contundente al otro lado de la cancha. De igual manera trabajó y trabajó para bajar la brecha con mucho de Elsener sacando provecho de sus rompimientos. La bajó a 10 -54 a 44- a falta de 6.17 con un parcial de 8 a 5 y ya en la segunda mitad se puso más encima siempre con Elsener y sumando a Piñero y Francis para quedar a un triple -57 a 54-. Quimsa soportaba el momento con González y Romano, pero La Unión seguía castigando con sus ataques rápidos, vía con la que sumó su última anotación del cuarto con Gamboa para instalarse a la mínima: 61-60. Habían pasado 10 minutos con un 24 a 12 para el local que estaba entero. El furioso tercer cuarto del local tuvo continuidad en el cuarto. Elsener tomó un rebote ofensivo para anotar el doble y sacar la falta, que también convirtió. Pegado Sandrini anotó un doble de media distancia y con un 5 a 0 en 1 minuto, La Unión estaba al frente por primera vez -65 a 61-. La Unión dejaba todo para cuidar su aro y gozaba de cuatro opciones para anotar agregando a Gamboa y a Piñero que rompía su sequía de tres puntos. En menos de 3 minutos de acción ahora mandaba el local y por 8 -72 a 64- con un parcial de 12 a 3. Paró el juego García para acomodar a los suyos pero la carrera del local se extendió a 14-3 con un doble de Francis para tener 10 de luz -74 a 64-. Un triple de Romano no dejó ninguna marca porque al otro lado La Unión metió un 5-0 con dos de Piñero y triple de Elsener -21 puntos hasta ahí- para que, a falta de 4,49, se imponga por 12 -79 a 67-. La máxima se seguía inflando, claro, ahora con otro propietario: un triple de Gamboa lo alejaba a 13 -82 a 69- en un momento donde Narvarte apostaba a la doble conducción con Sandrini –de gran pasaje- y Konsztadt. Elliot mantenía las esperanzas de Quimsa pero La Unión seguía muy sólido en el aro rival agregando protagonistas, el caso de Orlietti con dos libres y así el local terminó defiendo el partido con notable autoridad, bien lejos de lo que había sido el primer tiempo. Demolió a su rival con un 53 a 28 en el segund. Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos