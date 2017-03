El Grillo deja de cantar en La U

La U no volverá a contar con los servicios del venezolano José Vargas y tampoco de Chris Cayole (en este caso sólo jugó la Liga de las Américas), ya que ambos decidieron seguir sus carreras en otros países. Vargas lo hará en Venezuela y Cayole en Puerto Rico. La Unión visitará este jueves a Boca. El alero venezolano, José Vargas, se desvinculó de la institución formoseña y seguirá su carrera en Guaros de Lara, equipo que defenderá el título continental en el Final Four de la Liga de las Américas. Por su parte, Chris Cayole, continuará jugando en Puerto Rico. Vargas jugó 35 partidos en La Unión, donde promedió 8.7 puntos, 4.4 rebotes y 1.4 asistencias. Cayole acordó su salida con la dirigencia luego de haber disputado la Liga de las Américas. No llegó a debutar en La Liga. Fuente: Prensa LNB.