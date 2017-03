Boca le ganó a La U en el regreso de Delfino

En el primer juego de Carlos Delfino con la camiseta de Boca, lo que marcó su regreso a la Liga tras 18 años, el Xeneize derrotó por 103-87 a La Unión y cortó con una racha de cuatro derrotas en fila. Lucas Gargallo fue el goleador, con 20 puntos igual cantidad que Alexis Elsener. Delfino regresó a la competencia después de casi 18 años, ya que su último contacto fue en Libertad de Sunchales en la 1998/99. En el partido cerró su planilla con 8 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en casi 9 minutos en cancha. Cabe destacar que el último partido del santafesino fue el 17 de agosto de 2016 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro frente a Estados Unidos. El partido comenzó a jugarse mucho antes del salto inicial. Desde que Boca abandonó Caballito que todos estaban esperando esta noche. Y la noche llegó. Para estar a tono con el dueño de la velada, Boca clavó tres bombazos para alejarse 15-9 de entrada, mientras que Delfino entró con el marcador 15-12. Regaló un pase magistral y una bomba, claves para que su equipo llegue a los dos dígitos de luz por primera vez en la noche. Blando en defensa, La Unión limó con dos libres de Francis y cerró 28-20 abajo. A todo La Unión fue el comienzo ya que con dos triples empató 28-28, pero le duraría poco el envión a la visita. El Xeneize respondió con tres bombazos que lo alejaron 39-33, llegando a dos dígitos de luz pocos minutos después. Con algo de Delfino, el aporte del resto y una bolcada de Caffaro como broche de oro, Boca se fue a los vestuarios con una clara luz de 54-44 a su favor. Al igual que en el segmento anterior, volvió bien del descanso el equipo formoseño. Las corridas de García y Elsener, más una intensidad defensiva no vista anteriormente, hicieron que el equipo de Narvarte lime a 61-59, pero volvería a morir en la orilla de la remontada. Allí emergió Lucas Gargallo con tres bombazos letales que le devolvieron los dos dígitos de luz a Boca (73-63) y fueron el comienzo de una serie positiva de Boca que estiró cifras hasta cerrar en 78-63 luego del tercer segmento. Un tibio intento de reacción de la visita quedó rápidamente abortado con cinco puntos de Funes que le devolvieron la tranquilidad (83-72) al anfitrión. Faltaba mucho, La Unión llegó a limar a 85-78, pero ya no tendría piernas para una serie positiva más. De la mano de Funes, Boca lo cerró bien y ni siquiera necesitó que Delfino vuelva al juego. Los terrenales lo definieron. El olímpico descansaba feliz y ya pensaba en Quilmes de Mar del Plata, el rival del próximo miércoles en la Bombonerita. Boca no contó con Nicolás Gianella por un dolor en la rodilla. En el próximo juego, Boca se medirá con Quilmes y La Unión con San Lorenzo. Informe: Prensa Boca Foto: La Liga Contenidos