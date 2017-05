La U cerró la temporada con otra derrota

Estudiantes de Concordia le ganó a La Unión de Formosa en el Majestuoso Cincuentenario por 81 a 72, en el que fue el último partido en la temporada para el elenco de Guillermo Narvarte que no pudo meterse a los Play Off. Gran juego de Tucker con 29 puntos. Con un triple –Konsztadt-, un doble –Piñero- y dos libres –Francis-, La Unión de Formosa armó la primera diferencia del juego en el arranque que lo llevó a ponerse 7 a 3. No hubo mucho tiempo para este margen porque asomó Tucker con un personal 5 a 0 con lo que Estudiantes pasó al frente por 8 a 7. Un triple de Elsener le devolvió el mando al local -10 a 8- y más adelante no se separaron en las cifras -10 a 10 y 12 a 12-. Luego de pasar, ambos, por un momento sin claridad en ataque que no movió las cifras, fue La Unión el que armó una carrera de 4 a 0 corriendo la cancha con Konsztadt y Gamboa y adosando dos libres de Piñero para despegar 16 a 12. Con aporte de sus importados –Justiz y Glynn- Estudiantes limó a 17 a 16 y en la última del cuarto Orlietti anotó un doble largo para cerrar con el local arriba por 19 a 16. Un parcial de 5 a 2 para La Unión en los pirmeros 2 miutos del segundo cuarto le dieron diferencia de 6 -24 a 18- que con el aporte de Diego García –personal 4 a 0- más adelante pasó a ser de 7 -28 a 21-. Pero Estudiantes vino a la carga de nuevo ahora con Leandro Vildoza anotando dos triples seguidos que dejaron el juego igualado en 31 con 4,33 por delante. El envión que traía lo llevó a pasar al frente a Estudiantes con un 4 a 0 –Orresta y Tucker- para un 38 a 34 distancia con la que se iba a cerrar el cuarto: 42 a 38. El tercero largó con un Estudiantes mostrando sentirse cada vez más cómodo a la situación y así pudo cuidar la ventaja más allá del inicial 3-0 de La Unión que lo dejó 42 a 41. Después, siempre Tucker, también Justiz, fueron los pilares del liderazgo en las cifras que subió a 7 -55 a 48- hasta que en la recta final del cuarto el local endureció la defensa, pudo abastecer bajo el aro a Francis con García y así metió un 6 a 0 que lo dejó como al inicio del cuarto, uno abajo en dos oportunidades -55 a 54 y 57 a 56- hasta que con uno de dos de Elsener desde la línea el juego volvió a quedar igualado. En esta ocasión en 57, resultado con el que llegó el final del capítulo. El pronóstico de final apretado, Estudiantes se encargó de derribarlo en tres minutos del cuarto final con una carrera de 10 a 0. 5 de Slider y otros tantos de aporte extranjero –Tucker y Justiz- en una corrida que ni siquiera pudo ser parada con dos libres de Elsener luego de una antideportiva de Glynn. En la reposición sí anotó La Unión por primera vez en el cuarto con García a falta de 6.15. Antes de ese doble ese 10-0 también marcaba la nueva máxima de la noche con el 67 a 57. Otro vez momento adverso para el local que volvió a querer torcer el destino. Con un activo Elsener y Konsztadt para ir para adentro y un triple de Orlietti se puso a 4 -72 a 68- con 4,04 minutos de juego. Pero siempre Tucker estaba a mano y con una mano encendida: dos dobles y un triple del extranjero para acariciar la máxima de 10 con un 79 a 70 con algo más de 2 minutos por delante a esta altura ya sin dejar espacio para nuevos intentos del local. Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar