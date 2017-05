El momento de Los Pibes

El Héctor Etchart recibe al Final 4 de la #LDD2017. Bahía - La Unión (20 horas) y Ferro - Atenas (22 horas) le darán vida a la definición. También se juega la Fase Final del 3x3. Todo por la pantalla de DEPORTV. Los nuestros se enfrentarán al mejor equipo de la Conferencia Sur con un record de 18-2 en tanto que además fueron los campeones de as dos ediciones anteriores, lo cual los pone como candidatos a quedarse con el juego de hoy y además con la posible final en caso de ganar esta noche. Pero el equipo formoseño sabe que tiene las armas para poder doblegarlos, se enfrentó en tierras bahienses en la Fase Regular y si bien no fue victoria, dejó un muy buen partido ante los ojos locales lo cual hace presumir que en caso de estar al cien por cien cada uno de los dirigidos por Manuel Gelpi, la victoria se puede dar y meterse a la final. Se dijo: "Ellos son un muy buen equipo que hace rato vienen jugando juntos y han hecho un par de reclutamientos muy buenos. Con ellos hemos perdido en la última fecha y en la última bola así que sabemos el grado de dificultad”(Roberto Pavlotsky, DT de Ferro) "Logramos la meta que nos propusimos de llegar al final four, estamos ansiosos de que llegue el día martes para jugarlo", (Franco Baralle, capitán de Atenas) "Seguimos en la misma dinámica porque siempre lo hacemos pensando en la fundamentación y en la técnica individual y no tanto con la oposición de 5vs5 o ataque rápido que es algo que se trabaja más con el equipo de Liga, porque la mayor parte del plantel de Liga de Desarrollo está incluido en las prácticas de Liga Nacional", (Mauro Polla, DT de Bahía Basket, Bicampeón de la LDD) SEMIFINALES #LDD2017 POR DEPORTV MARTES 16, 20 HORAS: WEBER BAHÍA - LA UNIÓN MARTES 16, 22 HORAS: ATENAS - FERRO 3X3 DE #LDD2017 La definición del primer 3x3 de LDD será hoy con las semifinales que jugarán Quimsa - Argentino y Weber Bahía - Libertad. Luego de conocer a los vencedores se desarrollará la final por el campeonato.