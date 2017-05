Igual para aplaudir

El bicampeón Bahía Basket superó a La Unión de Formosa por 94-68 y por tercera vez es finalista en la LDD. En el ganador se destacó José Materán con 15 puntos mientras que en los formoseños Tobías Gomez hizo 19. Fue un comienzo donde Bahía hizo algo mejor las cosas teniendo el perímetro como arma favorita y una buena defensa. Sin embargo los formoseños ajustaron su marca provocando errores en el rival para pasar el frente por 11-10 promediando el cuarto. Luego de esto el partido entró en una meseta donde no se tomaban buenas decisiones y escaseaba la puntería. En este contexto se movió algo mejor Bahía quien cerró el cuarto arriba por 21-15. Y en el segundo cuarto apareció el poderío del equipo de Polla en ataque rotando a sus goleadores y dominando en todo el terreno de juego. Poco a poco las diferencias fueron creciendo más allá de los esfuerzos de la Unión que no quería dejar escapar el partido. Un terrible tapón de Yergovic seguido de triple de Gomez el juego en un dígito de diferencia a falta de un minuto. El primer tiempo finalizó en favor de los bahienses por 41-3. Bastante más atractivo se presentó el tercer parcial ya que los dos estaban bien en ofensiva siendo Bahía quien mantenía e liderazgo oscilando la diferencia entre los siete y nueve puntos siempre rotando a sus anotadores, mientras que La Unión dependía de Cárdenas y Gomez. Uno se quería alejar y el otro encontraba respuestas y as fueron llegando al término del cuarto con ventaja de Bahía por 62-51. La intensidad de Bahía se presentó al comienzo del último segmento con ese particular ADN que les inculca Polla. Tan bueno era que once de los doce jugadores habían anotado y a falta de ocho minutos ya ganaban por veinte, 73-53. Luego del tiempo muerto de Gelpi los bahienses no aflojaron su andar y ya la luz se aumentaba y ya el reloj era también enemigo inexorable de los formoseños quienes sobre el final ya rotaban todo su personal. El partido finalizó en favor de Bahía Basket por - siendo nuevamente finalista en la LDD por tercer año consecutivo. Informe: Prensa Ferro Foto: La Liga Contenidos Movistar