Suena Ramela para dirigir a La U

Aun no terminó la temporada de la LNB pero La Unión ya empieza a moverse buscando dejar en el olvido su última participación en el torneo nacional. Es un hecho que Guillermo Narvarte no seguirá al frente del equipo y suena Leandro Ramella para sucederlo. “Estamos tratando de confirmar el entrenador que seguramente no será Guillermo Narvarte porque vamos a renovar el cuerpo técnico y a partir de ahí ver el equipo de acuerdo al presupuesto y a los objetivos. Estamos encaminados con Leandro Ramella, que es un entrenador joven y que tuvo éxito deportivo con Quilmes de Mar del Plata”, dijo Mario Romay, Director Deportivo del equipo. “El año pasado cuando arrancamos teníamos la vara muy alta, repetimos el 85% del equipo y después el equipo por diferentes motivos no lo pudo sostener. Hoy tenemos la vara muy baja pero hay que seguir apostando por jóvenes y cuando esté inaugurado el Polideportivo de Laguna Blanca poder los domingos hacer siempre de local ahí y eso sería espectacular llevar al equipo a jugar diferentes puntos de la Provincia. También en Argentinos del Norte de Clorinda, si bien no reúne los requisitos de capacidad mínima si poder ir y realizar triangulares o amistosos ahí”, dijo Romay.