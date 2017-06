Torin cerca de Quimsa

El equipo santiagueño tiene en la mira a varios jugadores para la próxima temporada y uno de ellos es el pivote que viene de jugar en La Unión que apostó a la renovación de Francis desde un principio, pero hoy en día esas chances han caído. De hecho, los formoseños ya piensan en otros pivotes, como es el caso del ex argentino Chaz Crawford. Las chances del experimentado interno hoy están mucho más ligadas a Quimsa, si bien todavía no ha habido una resolución al respecto. (Fuente: Básquet Plus) Luego de una decepcionante temporada 2016/17, Quimsa busca reforzar su armado para la próxima Liga y para eso, apunta a un proyecto ambicioso con muchos nombres fuertes. El más reciente en esa lista es el pivote de La Unión, Torin Francis, uno de los objetivos principales de la Fusión en este actual mercado. Por estas horas, los santiagueños tienen muchos jugadores importantes en carpeta, recordando que Tayavek Gallizzi es el único mayor con contrato en el plantel del Che García. Es un hecho que Nicolás De Los Santos se sumará al equipo, que baraja otras opciones como Juan Brussino, Sebatián Vega, Martín Leiva y Roberto Acuña, además del mencionado Francis. Francis, que se sumó a La Unión a mediados de la 2015/16 y alcanzó un subcampeonato con el equipo de Narvarte, viene de promediar 14,5 puntos y 8,7 rebotes en 55 presentaciones (27,6 minutos por encuentro), por la actual Liga Nacional.