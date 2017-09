Maldonado en La U

Jonathan Maldonado habló sobre su salida de Ferro y su llegada a La Unión de Formosa. Sus expectativas, su rol y cómo desarrolla su juego. “Por más talento que tengas, si no lo entrenás no te sirve de nada”, explica Maldonado.

Actualmente, Maldonado encara una nueva aventura este año, mudándose a Formosa para jugar en La Unión. Y mientras se encuentra sumergido en una etapa de absoluta adaptación, el escolta de 1.88 metros y 27 años (nació el 21 de abril de 1990) explicó en detalle cómo fue su salida de Ferro donde tenía un año más de contrato para irse al norte argentino y sumarse al equipo de Leandro Ramella. Además, habló de los trabajos de pretemporada que llevan a cabo y dejó algunos conceptos interesantes de lo que es su mentalidad a la hora de desarrollar su juego.

—¿Cómo te estás acostumbrando a lo que es Formosa?

—Fue tranqui la transición, porque acá me tocaron los primeros días bastante frescos. Siempre te esperás el calor de cuando venís siempre a jugar, pero mis primeros días acá fueron con un tiempo bastante lindo y hablando con los chicos me contaban que esto era anormal, que era difícil que pase toda una semana esté bastante fresca. A mí por suerte eso me vino bien en lo que es adaptación porque arrancar una pretemporada en un equipo nuevo y 35° de calor, sabiendo que al menos a mí es la primera vez que me pasa y no estoy acostumbrado, hubiese sido asperísimo. Vino bien porque el calor no estuvo tan fuerte y entonces se pudo llevar bien la primera semana, aunque se sabe que siempre cuestan esas primeras dos semanas donde uno vuelve a agarrar ritmo y mete mucho trabajo en lo físico. Personalmente a mí son esas primeras semanas las que más me cuestan. Ya en la segunda semana empezó a subir un poco la temperatura, ya lo empecé a sentir, pero igualmente hablando con la gente de acá y los otros chicos del equipo ya te dicen que esto todavía no es nada, que hace 35° pero para ellos no es nada. La verdad es que el clima me está ayudando bastante, con el tema de la humedad se suele poner pesado pero vamos de menor a mayor y eso está bueno porque es progresivo y ayuda en esa adaptación.

—¿Expectativas?

—Obviamente que son siempre las mejores. Es un club nuevo, con gente nueva, pero teniendo la referencia de que se trabaja muy bien, de que la gente está muy presente en todo lo que necesitás. Me está pasando mucho ahora que lo vivo, porque cualquier cosa que necesito están y me ayudan, y eso está bueno porque lo único que tenés que hacer es ponerte bien físicamente y arrancar lo mejor posible la temporada.

—¿A nivel grupo cómo se están encontrando? Porque en una temporada tan larga la química es un factor prácticamente determinante.

—Sí, olvidate que es así y yo también siempre lo digo. La verdad es que llegué solamente conociéndolo a Ale (Konsztadt) de haberlo cruzado porque él también es de Capital, y cuando éramos más chicos también hemos compartido alguna selección. Llegué teniendo referencias de que había muy buena gente, más o menos tenía noción de que así era pero acá me lo reafirmaron porque a los demás chicos los conocía solamente de haberlos cruzado en alguna cancha. La verdad es que todo va muy bien, todos tienen buena onda, estamos formando un grupo copado donde todos tiran para lo mejor del equipo y para arriba. Se nota la solidaridad de todos los chicos y me parece fundamental eso, porque en esta parte donde son los inicios de temporada, vos estás muy mentalizado en ponerte bien físicamente, en un lugar como acá en el norte donde hace mucho calor, me parece que está bueno que todos tiren para el mismo lado para que las semanas no se hagan tan largas y se pueda vivir un buen clima cada vez que vayamos a entrenar o a correr. Estoy muy contento por ese lado.

—¿Qué te llevó a decidir que Formosa es el lugar indicado?

—En su principio tuve varias ofertas, sí, pero yo tenía el tema de que tenía contrato con Ferro por un año más y si tenía que hacer la rescisión de contrato el club estaba en todo su derecho de pedir plata por eso. Entonces el dinero que pedía Ferro había clubes que lo podían pagar y otros que no, y más que empezó a llevarse para ese lado. En un final tenía 3-4 clubes que podían pagarle a Ferro mi pase y uno era Formosa. Esperé hasta último momento para ver cuáles eran los clubes interesados para ver qué equipos eran los que podía pagar la cláusula de rescisión de mi contrato para tomar la decisión. La realidad es que desde un principio cuando salió Formosa siempre era un lugar del que me hablaron muy bien desde que era chico, por cómo se trabaja, por la gente y por el club en sí. Sacando el tema de jugar en el Norte que requiere mucho de viajes, aunque en esta Liga cambió, o el clima que es mucho más pesado, me parece que no tuve mucho que pensar. Sinceramente, sabiendo los chicos que ya habían firmado antes que yo en el equipo, teniendo las muy buenas referencias de Leandro (Ramella) y del club y de la ciudad, la realidad es que todo fue muy rápido. Después hablé con Leandro, me interesó mucho lo que me propuso deportivamente, y tomé la decisión.

—Retrocedo un poco atrás en el tiempo y quiero preguntarte un poquito por cómo pasó toda esa situación de salida de Ferro. Vos tenías contrato con el club pero el panorama te cambió de un momento a otro. ¿Cómo se da esto y cómo fueron esas semanas de incertidumbre donde mientras se hablaba de varios equipos vos no tenías nada definido?

—La verdad es que a mí me agarró totalmente de sorpresa, yo estaba de vacaciones y me entero de que (Ariel) Rearte se pone como entrenador y de la incorporación de (Walter) Baxley al equipo. Entonces hablé con Ariel y la gente del club para ver cómo iba a ser todo, y la verdad es que desde un principio no compartí la idea de Ariel. No era solamente el tema de venir de atrás sino de que él también pretendía que juegue muchos minutos de 1 (base), y la verdad es que mi cabeza hoy en día está más metida en hacer bien mi trabajo que más bien es jugar como escolta. Ya me había olvidado un poco de lo que es jugar como base. No compartimos desde ese lado lo deportivo y entonces la decisión personal fue hacerme a un costado y salir a buscar a un club donde pueda jugar en mi posición. Ahí por suerte empezaron a salir algunas ofertas y terminé eligiendo Formosa.

—Si no me equivoco, creo que hace un tiempito, en la 2015/16 y también en Ferro, habías tenido un tramo de la Liga donde estabas jugando mucho de 1. Es algo un poco lo que te da la polifuncionalidad que tenés.

—Sí, obviamente. Está bueno eso de saber adaptarse a varias posiciones, pero en ese caso en particular que mencionas fue distinto. No recuerdo bien pero me parece que el americano que estaba en su momento no estaba rindiendo bien y lo cortaron, y recuerdo que Álvaro (Castiñeira) vino y me dijo “Jony, disculpame pero necesito que cubras la base vos en este momento porque se nos complica traer un 1 ahora, te pido que nos des una mano y tomes la responsabilidad”. Era un caso distinto, fue por necesidad, por urgencia del equipo, y no iba a decir que no en esas circunstancias, no tengo problemas en ese caso.

—El tema ahora te cambió porque no es salir a tapar un hueco, sino porque ibas a tirar toda la temporada en esa posición del base y sabiendo que venías atrás de un tándem que absorbe muchos minutos como Balbi-Baxley.

—Exacto, ahora ya era totalmente distinto como decís. Yo ya sabía que tenía que prepararme para cumplir un rol de base todos los partidos, algo que no me cerraba. Y también es obvio que el tema de los minutos influyó, porque con Baxley adelante mío iba a tener muchos menos minutos de los que yo quería tener esta temporada como 2. Ese combo es como que no terminaba de convencer. Sabía además que, en un principio no pero sí más adelante, con el paso de la temporada me iba a sentir algo fastidioso sin poder hacer lo que me gusta, y eso me iba a perjudicar no solo a mí sino también al equipo. En base a eso fue la decisión de irme.

Fuente: Básquet Plus.