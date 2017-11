El primer punto se fue a Córdoba

En lo que fue el primer punto de la Serie de Cuartos de Final del Súper 20, La Unión perdió ante Instituto de Córdoba 79 a 87 en partido jugado en el Majestuoso Cincuentenario. El elenco formoseño llegó a sacar una distancia de 14 puntos durante el primer tiempo. El segundo punto se disputará en Córdoba el sábado a partir de las 19 horas y de ser necesario un tercer encuentro –La U debe ganar para ello- se disputará en el mismo lugar al día siguiente. Ampliaremos... Con un cuarto final favorable por 24 a 14, Instituto se llevó el triunfo de visitante ante La Unión de Formosa por 87 a 79. El local llegó a ganar por 14 en dos momentos –primer y segundo cuarto- pero en los diez minutos finales se vino su rival con una gran noche de Dwayne Davis -30 puntos-. A 2,24 del final la visita lo empató en 75 y en dos acciones para cada bando metió un 5-0 que fue definiendo el trámite. Unos instantes antes de la igualdad en 75, los jueces no dieron válido un doble de Young por considerar que tenía la pelota en la mano al sonar la chicharra. De haberlo convalidado, La Unión se ponía a 6 de distancia. Con bombazos de tres de los dos lados largó el juego para la paridad en 6 a 6 que se iba a romper muy rápido con una ráfaga de 13 a 0 para La Unión que en menos de 5 minutos de acción se había disparado 19 a 6. Con un 5 de 6 en tiros de tres puntos y los ataques rápidos de Elsener, el local logró esa margen con sus cinco iniciales sumando puntos, cuatro de ellos al menos con un triple -2 de Young-. Instituto insinuó una reacción con Davis –autor de 13 de los 16 de su equipo en el cuarto- para un personal 6-0 que lo acercó a 7 -19 a 12- pero el local se repuso con más de Young y Crawford para lograr una máxima de 14 -26 a 12-. En la recta final del cuarto Instituto fue a la zona, La Unión no pudo sostener la eficacia en los tiros de tres –cerró el segmento con 5 de 11- y con Davis, incontenible para la defensa local, la distancia se redujo a 10 -26 a 10-. Con un parcial de 5 a 0 para Instituto, en la largada del segundo cuarto, la visita redondeó una corrida de 9 a 0 –tomando el cierre del primero- para quedar a 5 -26 a 21-. Un doble de Marín interrumpió la sequía de los de Ramella que de igual forma estaban muy complicados para atacar, al punto que Instituto en 4,30 tenía una corrida de 11 a 2 que lo dejó por la mínima -29 a 27. Con una de las fórmulas del primer cuarto, Elsener atacando el aro, La Unión encontró soluciones. Fue para adentro y Amicucci le hizo falta antideportiva. Dos libres para el alero, sin acierto en la reposición, pero luego de una buena defensa Marín anotó de tres para un 5-0 reparador -33 a 27-. Había más. En cancha Ruz para probar de dos, anotar y sacar falta. Ya era un 8 a 0 y había 9 entre uno y otro -36 a 27-. Pasó a ser ¡13 a 0! y todo con Ruiz. El juvenil agregó un doble y un triple con 3,17 en el reloj para despegar por segunda vez en la noche en dos dígitos: 41 a 27. Como en el primer cuarto la luz era de 14. Pidió minuto Muller y en el regreso la visita volvió a encontrar orden para atacar y anotar sumando un 6-0 con Gerlero, Davis y Scola -41 a 33- para ahora generar el pedido de tiempo muerto del otro lado. En la recta final poco para anotar de los dos lados y llegó el cierre con diferencia de 7: 43 a 36. En el tercero otra vez vino Instituto que con un parcial de 10 a 2 para pasar por primera al frente. Ganaba 46 a 45 con 7,50 en el reloj con Davis y Clancy como sus mejores argumentos ofensivos. Entre Young y Konsztadt el local salió rápido y sacó 4 -57 a 53- pero ahora en un juego de mucho goleo, Instituto metió un 5-0 con Davis y Amicucci para de nuevo verse arriba por la mínima -58 a 57-. Era golpe por golpe el partido. Elsener corrió y atacó para subir de nuevo a los suyos -59 a 58-. Se pegó un triple de Maldonado y retomaba los 4 a su favor -62 a 58- ya en los 2 minutos finales del parcial. No había tregua. Triple de Piñero, doble y libre por foul de Young y dos libres de González en la última ofensiva para bajar el telón con La Unión arriba por un doble: 65 a 63. Con Young tomando decisiones La Unión largó el cuarto final. Un bombazo del tres del extranjero fue la primera anotación pero se iban a sumar tres libres para volver a tener 6 de margen -73 a 67- con 6 minutos por delante. Ahora era todo muy trabado y con 4.30 por jugar seguía habiendo 6 -75 a 69-. Young atacando el aro estuvo a punto de poner de nuevo 6 entre los dos cuando pero los jueces consideraron que tenía la pelota en la mano cuando lanzó y anotó. Y para encontrarse en mayores problemas, luego de esa acción Davis logró un 4-0 y empató en 75 con 2,20. Dos ofensivas de cada lado destrabaron la situación a favor de Instituto. Maldonado erró de tres, corrió González para el doble, Young también falló muy forzado y Piñero metió un triple para un 5-0 de Instituto que tenía máxima de 5 80 a 75- con 1,33 por jugar. Elsener a la línea, solo 1 y Scala con un triple lo sentenció. Sacaba 7 su equipo y ya el tiempo no le daba opciones al local. SINTESIS La Unión de Formosa 79: A. Konsztadt 11, J. Maldonado 8, A. Elsener 15, A. Young 22 y C. Crawford 4 (FI); F. Marín 9, J. Ruiz 7, T. Gallizzi 0 y I. Clark 2. DT: Leandro Ramella. Instituto 87: S. Scala 7, M. Gerlero 8, D. Davis 30, F. Piñero 14 y S. Clancy 6 (FI); G. Whelan 2, L. González 12, C. Amicucci 4 y K. Langford 4. DT: Facundo Muller. Arbitros: Juan Fernández, Fabio Alaniz y Nicolás Danna. Parciales: 26-16, 43-36 y 65-63. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos