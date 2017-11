La U no pudo torcer la historia en Córdoba

Instituo de Córdoba, con un Sandrin colmado de gloriosos, le ganó a La Unión de Formosa 94-77 y se clasificó al Final 4 del Súper 20. El goleador del juego fue Davis con 19 puntos. Primer doble de Crawford y Sam Clancy contestaba con otro del otro costado. La Gloria erró en triples lo cual es su fuerte (Gerlero y Piñero) y la visita lo aprovechaba para sacar cuatro de diferencia hasta que Davis de tres logró acercar al local. Un cuarto rápido con aciertos de ambos lados. En la visita Maldonado con 7 puntos y Young con 6 lideraban a los de Formosa. Instituto con buena rotación del balón y un Davis decisivo, pero con muchas pérdidas que hacían que La Union ganara el cuarto 26-18. La Gloria reaccionó en los primeros minutos pero la efectividad de La Unión era mayor. Con Scala-Whelan, Instituto mejoró su juego. Siempre detrás en el marcador pero más fuerte que nunca, la Gloria no quería dejar escapar la oportunidad de cerrar la cierre en el segundo punto. Los formoseños tenían un gran porcentaje de tiros de dos puntos y lo aprovechaban. Faltando dos minutos para el cierre de cuarto, el partido se emparejó y la Gloria lograba pasar al frente para irse al descanso 39-38. Cinco puntos al comienzo del tercer cuarto de La Union lo ponían nuevamente en ventaja. La Gloria reaccionó rápidamente con un triple de Piñero y un doble y falta de Davis volvía a tener respiro con un triple de Scala para sacar 5 de diferencia (50-45) faltando 6:25. Con buenas combinaciones de jugadas, triples, y Sam Clancy debajo del aro; Instituto logró sacar 12 de ventaja y acomodarse en partido. Mejoró su defensa, no dejó que La Union jugara su juego y ganó el cuarto 69-53. El último cuarto fue a pedir del local. Con una ventaja sacada en el tercer cuarto (lo ganó 30-15), siguió con la rotación del balón, férrea defensa para que La Unión no se acercara y con puntos muy altos en el juego como la base de Santiago Scala, Cristian Amicucci, Miguel Gerlero,Sam Clancy, Luciano Gonzalez y la buena rotación con el banco. La Gloria sabía que tenía que lograr su victoria 11 consecutiva y sacar pasaje para el Final Four que lo deposita entre los mejores cuatro equipos del Súper 20. Con una gran dirección técnica de Facundo Muller el albirrojo pasa a una instancia histórica y sus hinchas lo disfrutan. Ganó y espera rival. Síntesis: Instituto 94: Santiago Scala 11 , Miguel Gerlero 8 , Dwayne Davis 19 , Facundo Piñero 3 , Sam Clancy 14 (FI), Luciano Gonzalez 13, Gastón Whelan 3, Cristian Amicucci 11 , Kevin Langford 9 , Enzo Rupcic 3. DT: Facundo Muller. La Unión de Formosa 77: Konsztadt 5, Maldonado 15 , Elsener 8 , Young 15, Crawford 11 (FI), Clark 0, Basualdo 2,Marin 8,Ruiz 10 , Gallizzi 3. Parciales: 1c 18-26 ,2c 21-12, 3c 30-15 , 4c 25-24. Árbitros: Pablo Estévez – Mario Aluz – Pablo Leyton Estadio: Ángel Sandrín (Córdoba) Informe: Prensa Instituto Foto: La Liga Contenidos Movistar