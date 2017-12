Se larga la LNB para La U

A partir de las 22.00 horas, La Unión se enfrentará a Ferro en el Majestuoso Cincuentenario de la capital formoseña, por la tercera jornada de La Liga. Los planteles no reportaron lesionados. Transmite La Liga Contenidos. Súper 20: La Unión finalizó segundo en el Grupo A (6-2). En los playoffs, eliminó a Olímpico en octavos de final por 2-1, pero en cuartos no pudo con Instituto, equipo que se impuso 2-0. Ferro terminó segundo en el Grupo C (4-4). En octavos de final derrotó 2-1 a Argentino y en cuartos cayó contra Gimnasia por 2-0. El número: Durante el Súper 20, Alejandro Konsztadt fue uno de los pocos asistidores que llegó en un mismo juego a los 12 pases (victoria de La Unión sobre Estudiantes en Concordia 81-73), Franco Balbi fue el tercer mejor asistidor del Súper 20, con 6,58 (79 en 12). Además, Aaron Harper fue segundo en triples convertidos en un partido: 7 (sobre 10 intentos), en la derrota ante Gimnasia 78-90 en el Socios Fundadores. El dato: Ferro fichó a Mauro Cosolito, Jonathon y Dijon Thompson (ex Urunday Universitario en #LUB). Además desvinculó al foráneo Jaz Cowan y Diego Figueredo (Argentino de Junín). “(Mauro) Cosolito creo que es una muy buena apuesta de la Institución pensando a futuro. Es un jugador que se adecua mucho a lo que necesitamos; ya que es un buen defensor, con mucha intensidad y puede defender a los tiradores rivales. En ataque nos va a dar energía en la contra y tiro, que lo hace bien cuando está abierto. Y otra cosa muy importante es que juega muy bien sin la pelota. A Jonathon Thompson lo veo bien en estos pocos entrenamientos. Tiene buen tiro, muy buen pick and roll y defiende bien. Y Dijon Thompson es un interno que juega muy bien al básquetbol, entiende muy bien los sistemas. Es un cuatro que ha jugado abierto en ligas importantes. Y además es muy buen defensor de los cuatros livianos y hasta puede llegar a defender a un base. Además tiene muy buena capacidad rebotera”, dijo Rearte. En el marco de un amistoso, Ferro derrotó a Comunicaciones por 69-61. Historial Liga Nacional: En la historia se enfrentaron 4 veces, quedándose con 2 partidos cada uno. Parte médico: Tanto La Unión como Ferro no reportaron lesionados. Se dijo: “El balance del Súper 20 es positivo. Creo que tenemos que mejorar sí o sí es la parte defensiva, porque en los últimos partidos recibimos muchos puntos. Recibiendo diez puntos menos somos otro equipo, con otra cara y vamos a tener más chances de poder ir sumando partidos poco a poco en La Liga” Ariel Ramos (Ferro).