La U con el pie derecho

El plantel formoseño derrotó a Ferro por 76 a 71 en el estreno en la temporada de Liga Nacional. Estuvo abajo en las cifras en casi toda la noche, lo perdió por lesión a Anthony Young en el arranque del cuarto final y sin embargo, sin su mejor vía de gol, metió un 22 a 11 en esa fracción para llevarse la victoria. Ferro salió a la cancha con dos sus pivotes, Alessio y Hernández, y en menos de 3 minutos, justamente dándole juego a los dos, se escapó en las cifras con un 10 a 3 con 8 puntos de Alessio y 2 de Hernández. Ese problema inicial se fue agravando para el local primero con las dos faltas de Young, al que La Unión no pudo poner en acción, y con las otras vías de gol que sumó el visitante sacando provecho de la falta de claridad en los ataques de La Unión. Anotó Balbi corriendo la cancha y después apareció Harper con un personal 6-0 –tres libres y un triple- para subir la diferencia a 13 -20 a 7-. Ramella ya había mandado a la cancha a Clark por Young y justamente fue Clark el que rompió la sequía con un triple. La Unión se puso más fuerte en defensa para parar y con Maldonado también anotando de tres lograba un 6-0 para achicar a 7 -20 a 13-. Gallizzi, Marín y Ruiz también al juego y la brecha se seguía achicando. Libres de Marín para 20 a 15 y libres de Ruiz para 20 a 17 en el minuto final. Hernández con un rebote ofensivo rescató a Ferro, La Unión perdió su última posesión y una asistencia de Harper al debutante Dijon Thompson cerró el capítulo con un 4-0 para los verdes que ganaban 24 a 17. Como una reiteración del arranque del partido todo fue de Ferro en la largada del segundo parcial, ahora con un 6-0 con Hernández abajo del alero y Harper tirando de media distancia. Un 4-0 del local paró el mal momento –Konsztadt y Gallizzi- pero Hernández seguía imponiéndose en el duelo con Gallizzi y Ferro no dejaba venir a su rival. Ya en la segunda mitad del cuarto, con mucho menos gol de ambos lados, y con la sensación en alza que Ferro era el que proponía, la diferencia no se movía entre 9 y 7 puntos. Volvió Young a escena y con un tiro corto suyo, el local lograba al fin bajar la distancia -34 a 29-. Se pegó un rompimiento de Marín del que sacó falta para anotar dos libres y quedar, tal como en el final del primer cuarto, a tres -34 a 31-. Había 2,24 minutos para ver. Ferro volvió a cuidar su liderazgo con un doble de Cuello y luego Britez sancionó una falta antideportiva en ataque de Young a Hernández –tercera del extranjero-. El pivote metió los dos y en la reposición no sumó nada más la visita, aunque había conseguido luz de 7 -40 a 33-. Achicó Konsztadt con un doble y con 3 segundos los de Ramella tuvieron el cierre para anotar con Elsener abajo del aro y quedar de nuevo a un triple -40 a 37-. Un 4-0 inicial para La Unión le sirvió para pasar a ganar por 41 a 40 pero Ferro respondió rápido con Balbi y Cuello para no solo volver al frente sino que se fue a 7 -55 a 48-. Un 8 a 0 para el local lo puso arriba de nuevo. 6-0 de Young y un doble de Maldonado para subir 56 a 55 y después los de Ramella se pusieron firmes en su aro pero dejaron ir tres ataques para tomar ventaja, con acciones factibles. Crawford erró dos libres y luego hubo dos contras que fueron mal resueltas. Del otro lado Ferro no perdonó. Cosolito con acción de tres puntos y dos libres de Dijon Thompson para que el elenco visitante cierre la fracción con 4 de luz: 60-56. El cuarto final largó con la salida de la cancha de Young lesionado en un tobillo. Con Maldonado La Unión se puso a dos -62 a 60- y con dos libres de Crawford empató en 62 con 6,32 por jugar. Sin el gol de Young el que tomó la posta fue Marín que armó un 5-0 para llevar a los suyos 4 puntos arriba -69 a 65-. Primero con un rompimiento por el eje y después con un triple para obligar al pedido de tiempo muerto de Rearte. Había 4,22 por jugar y Crawford gravitaba en los dos aros. Bajaba rebotes con uno capturado en el de enfrente para generarse su acción ofensiva y sumar dos que marcaba la máxima del local en la noche: 6 con un 71 a 65. Pudo aumentar la brecha con un triple de Clark pero no fue acierto y al otro lado Alessio sí castigó por esa vía para achicar a un triple -71 a 68- con 2,38. Marín a cargo de todo estaba en el local. Sumaba un doble -73 a 68- y después bajaba un rebote en su cristal para recuperar la pelota con 1,01. Buscó romper Maldonado, lo pararon con falta y había libres para el escolta con 51 segundos: metió 1 y eran 6 de ventaja: 74 a 68. Ferro fue por el triple y lo logró con Harper en su cuarto intento, todo en un mismo ataque ya que bajó tres rebotes ofensivos. Estaban 74 a 71 y había 21 segundos con ambos penalizados. Cortaron a Crawford que iba a la línea con 19 segundos. Un acierto y minuto para Rearte con 75 a 71. Falló Balbi de dos y con 12 segundos era bola del local. Corte a Marín con 11 segundos y uno -76 a 71-. Ferro ya no pudo en su último ataque y finalmente La Unión se terminó llevando la victoria con su trabajo del cuarto final: 20 a 11. SÍNTESIS La Unión de Formosa 76: A. Konsztadt 6, J. Maldonado 14, A. Elsener 9, A. Young 15 y C. Crawford 13 (FI); F. Marín 12, J. Ruiz 2, T. Gallizzi 2 y I. Clark 3. DT: Leandro Ramella. Ferro 71: F. Balbi 5, M. Cuello 6, A. Harper 17, I. Alessio 18 y K. Hernández 14 (FI); D. Thompson 7, M. Cosolito 3, T. Spano 0, J. Thompson 1 y A. Ramos 0. DT: Ariel Rearte. Árbitros: Oscar Britez, Jorge Chávez y Cristian Alfaro. Parciales: 17-24, 37-40 y 56-60. Estadio: Polidpeortivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar