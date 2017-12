Fue victoria de Obras

El elenco de Gregorio Martínez venció por 88-77 a La Unión como visitante y se recuperó de la derrota ante Regatas. Kemp fue el goleador con 28 puntos. Con Liz y Kemp lastimando con el tiro a distancia, Obras tomó el control del trámite desde el inicio. Así en 5 minutos de acción habían puesto a los suyos 15 a 9 para que desde ese momento comience la lucha del local para apretar los números. Hubo respuesta con Elsener primero anotando de tres, con Maldonado tomando muchas decisiones y también encontrando a Crawford en la pintura. Se puso a un doble el equipo de Ramella -17 a 15 y con una buena defensa, que sirvió para correr la cancha, logró igualar en 17 con Elsener. Obras respondió de inmediato, de nuevo vía Liz y Kemp para un 5-0 que lo subió 22 a 17, luego recuperó la brecha de 6 -25 a 19- y el local la pudo bajar en el cierre a 4: 25-21. En los 3 primeros minutos del segundo cuarto asomó el mejor momento de La Unión. Con el juvenil Basualdo y Gallizzi en el juego interior, más Marín, Maldonado y Konsztadt en el perímetro, se afirmó en defensa y sacó rédito al otro lado con anotaciones de Marín, Gallizzi y Konsztadt para un 9-0 que obligó al pedido de tiempo muerto de Martínez. La Unión había despegado 30 a 25 y completó su carrera con un libre de Gallizzi para un 10-0 que lo puso 31 a 25. Un libre de Liz luego de 3,30 minutos de juego, cortó la sequía visitante y, pegado, un doble del mismo extranjero dejó a un triple a los suyos -31 a 28-. Iba a haber más de Liz, como en el primer cuarto, cargó con las ofensivas junto a Kemp y entre los dos le devolvieron el mando en las cifras a Obras justamente con un triple de Liz que dejó las acciones 36 a 35 con 2,43 por jugar. Ahora paraba el juego Ramella y en la primera acción doble y foul, más libre anotado para Crawford y de nuevo La Unión arriba. Liz seguía ser un tema sin solución para los de Ramella. Se anotaba con un personal 4-0 y otra vez mandaba Obras -40 a 38-. Lo equilibró La Unión con rompimiento de Konsztadt y con 11 segundos la última bola era del tachero. Crawford se quedó con el rebote y cuando buscó el pase a Konsztadt se equivocó. La dejó en manos de Spieth que, sobre la chicharra, anotó el doble y 42-40. Con un Obras muy físico se inició el tercero. Valdelicio y Franklin se encargaron de ganar puntos cerca del aro y en 3,30, un parcial de 7-2 ponía al elenco porteño 49 a 42. Por momentos daba la impresión que cada equipo jugaba a algo diferente con toda la intensidad que transmitía Obras y obviamente la consecuencia se seguía viendo en el resultado. Sumando a Kemp para anotar, la visita lograba máxima de 11 -56 a 45- con 4 minutos por jugar. Hasta allí, los 6 minutos que habían pasado registraron un 14 a 5 para los de Martínez. Ramella movía piezas. Salía Clark y Marín jugaba de cuatro. También al banco Crawford y a escena Gallizzi pero no había salida. La diferencia subía sin parar. Tenía 13 -61 a 48- la visita –y con Liz en el banco- y 15 -63 a 48- con libres de Valdelicio -9 puntos hasta ahí en el parcial-, mientras La Unión seguía buscando un quinteto que pueda responder. Cerró el cuarto con cinco nacionales pero todo seguía siendo de Obras con un 23 a 11 en este tercer segmento. En poco menos de 3 minutos del cuarto final, Obras se acercó a definir la historia. Metió un parcial de 6-0 y tenía 20 puntos a su favor -71 a 51-. Pero no solo era Obras, era también La Unión que, con los minutos avanzando, no daba señales de las que necesitaba, daba otras, de las que ayudaban poco. Entre la falta de claridad los de Ramella fueron como pudieron. El ímpetu de Elsener y la reaparición en ofensiva de Maldonado –sin puntos desde el primer cuarto- contribuyeron para acercarse a 14 -79 a 65- con 4 minutos en el reloj. Presionaba arriba el local, recuperaba balones y venía. Perdía por 12 -79 a 67- con 3,25, se quedaba sin Clark que llegaba a la quinta falta y ya con ambos penalizados había mucho en la línea donde, para estar a tono con la noche, Obras se beneficiaba con su mejor puntería y ya no hubo nada nuevo para ver más allá que La Unión recortó a 8 -84 a 76- con menos de un minuto en el reloj. Síntesis: La Unión de Formosa 77: A. Konsztadt 14, J. Maldonado 15, A. Elsener 19, I. Clark 0 (x) y C. Crawford 14 (FI); F. Marín 8, J. Ruiz 3, T. Gallizzi 3, J. Basualdo 1 y T. Gómez 0. DT: Leandro Ramella. Obras 88: P. Barral 4, V. Liz 24, M. Kemp 28, A. Franklin 8, J. Valdelicio 18 (FI); S. Spieth 4, L. Berra 2, F, Zurbriggen 0 y P. Locket 0. DT: Gregorio Martínez. Arbitros: Daniel Rodrigo, Mario Aluz y Ariel Rosas. Parciales: 21-25, 40-42 y 51-65. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa)