La U inicia la LDD ante Instituto

Este viernes a las 18:30 en el Majestuoso Cincuentenario, La Unión de Formosa jugará su primer partido en la Liga de Desarrollo, el torneo que organiza la Asociación de Clubes para jugadores menores de 23 años. Es la cuarta edición de la competencia con una novedad: solo se enfrentan quienes están en la misma Conferencia ya que se dividió en Norte y Sur. Los chicos de La Unión de Formosa juegan su primer partido este viernes ante Instituto de Córdoba y luego tendrán tres encuentros en condición de visitante para el tramo que resta de este 2017. Más allá que este espacio esté pensado para que los jugadores jóvenes puedan crecer en una competencia con exigencia, el haber llegado La Unión de Formosa al Final Four en la edición 2017, fue un hecho muy destacado, sobre todo porque la apuesta fue aprovechar el espacio para desarrollar jugadores formados en los clubes de Formosa. La idea se mantiene para este temporada que, en el caso de “La U” se iniciará este viernes ante Instituto. Vale hacer la aclaración, a diferencia de los años anteriores, la LdD solo enfrentará a los equipos que están en la misma conferencia –Norte y Sur- es por eso que los chicos no saldrán a la cancha necesariamente con los mismos rivales que enfrenten los mayores. De hecho, La Unión, en este diciembre ya jugó con Ferro, con San Lorenzo y también Obras, pero en esas jornadas no hubo LdD ya que son elencos de la Sur. El equipo este año será conducido por Hernán Vazquez, entrenador que se sumó esta temporada en un cuerpo técnico renovado. El nuevo conductor valoró el haber tenido “entre 20 a 25 entrenamientos con el equipo” y tiene confianza en el plantel: “tenemos buenas expectativas, hay un buen grupo de chicos. La gran base del equipo es la misma del año pasado, el 80 % son chicos de Formosa lo que refuerza la idea de la institución, eso es muy bueno, a ese grupo le sumamos algunos reclutados y eso le va a dar un salto de calidad al equipo”. Vázquez ha tenido a su disposición un plantel de 18 jugadores para llevar adelante los entrenamientos aunque no todos serán los que estarán disponibles para ver acción en los partidos ya que algunos solo lo hicieron en carácter de invitados para las prácticas. Entre los que saltarán a la cancha figuran los sub 23 Tobías Gómez y Luciano Cárdenas y también el juvenil Julián Ruiz que tiene minutos todos los partidos en el plantel profesional. Luego los chicos que siguen del año pasado, el caso de Maximiliano Ríos, Gustavo Mambrín, Lucas Gallardo y Lautaro Cabrera. ¿Caras nuevas? Martín Couñago, un base que viene de Uruguay del club Biguá con pasado reciente en los seleccionados menores de su país donde ha jugado Sudamericanos y el Premundial. Elías Iñiguez, chaqueño que ya ha participado de la competencia local de la Federación Formoseña de Basquet, lo mismo que Jonatan Basualdo, oriundo de San Jorge, Santa Fe. El regreso de Mario Cristanchi que estuvo en ediciones anteriores del torneo. Y después jugadores que harán su primera experiencia con el grupo como Julián Romero y Mauricio Fleitas.