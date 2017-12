No fue La Linda para La U

Salta Basket superó a La Unión de Formosa por 86-80 y de esa forma dejó atrás una racha negativa de cuatro juegos sin poder ganar, en tanto que el conjunto formoseño no pudo mantener lo realizado en sus últimos juegos en Formosa sumando a´si su tercera derrota en cinco partidos. Como en los últimos juegos, de nuevo Salta Basket no ingresó bien, careció de ideas ofensivas y dubitativo en defensa. Capítulo donde los formoseños se fueron al primer descanso chico con seis puntos de ventaja, paradójicamente dicha ventaja terminaría favoreciendo al local. El inicio del equipo local supuso una noche complicada ante un rival que llegaba dulce tras vencer a Instituto de Córdoba. En el período siguiente la actitud fue otra, sin los exquisitos pasajes mostrados durante el Súper 20, Los Infernales ajustaron marcas y seleccionaron mejor los lanzamientos, como consecuencia llegaron mejores tiros y el equipo rival tuvo que esforzarse más de la cuenta para convertir. A falta de cuatro minutos y medio para el final del segundo cuarto, Salta Basket se puso a dos de La Unión. La acción continua a cargo del base cordobés, Diego Gerbaudo, hizo que el choque entre salteños y formoseños quedara igualados en 29. De inmediato Leandro Ramella, DT visitante, solicitó minuto. Por entonces el salteño Ricardo De Cecco, entrenador en jefe infernal, pedía casi de manera imperante que hicieran trabajar al rival, desgastarlo tanto en defensa como el ataque. En la segunda mitad de la noche llegó lo mejor de Los Infernales sobre el parquet del Estadio Delmi, no solo pasando al frente en el marcador sino también haciéndose dueño de las acciones. De todas maneras La Unión complicó y mucho con la presencia física de Tayavek Gallizzi y Chaz Crawford, además de lo actuado por el alero Alexis Elsener. Una franquicia que si bien no cuenta con un equipo largo, tiene armas muy valiosas, sobre todo en ofensiva. Pese a que el norteamericano Quinnel Brown se cargó de faltas temprano en la noche salteño, además de la ausencia de uno de los estandartes del equipo como Pablo Espinoza, tuvo que salir con una contractura muscular, el equipo demostró carácter para conseguir el triunfo y dejar a tras lo que de a poco se transformaba en un karma. En dudas hasta el último momento, el otro extranjero, Ricky Harris, aportó 20 valiosos puntos en el primer triunfo de Los Infernales en la máxima división del básquet argentino. El próximo jueves Salta Basket tendrá el último partido del año previo al primer receso en al competencia, para volver luego el 5 de enero. La ilusión de cerrar con otra alegría está latente más que nunca luego del triunfazo conseguido esta noche frente a La Unión de Formosa. Al respecto Lucas Goldenberg, jugador infernal, sostuvo: "Pasaba por una cuestión de confianza, entrenamos para meterla y veníamos errados con el aro, hoy se abrió un poco más. La Unión es un equipo que se caracteriza por anotar y mostramos una actitud defensiva importante que se vio reflejada en la cancha". Síntesis Salta Basket (86): D. Gerbaudo (23), Q. Brown (8), P. Espinoza (2), R. Haag (2) y A. Zilli (4) FI. N. Álvarez (-), I. Vincentin (-), P.Bruna (11), L. Goldenberg (12), R. Harris (20), G. Mikulas (2) y E. Stucky (2). DT: Ricardo De Cecco. La Unión Fsa. (80): I. Clarck (3), C. Crawford (5), a. Elsener (22), A. Konsztadt (10) y J. Maldonado (11) FI. J. Basualdo (-), L. Cabrera (-), L. Cárdenas (-), T. Gallizzi (7), E. Iñiguez (-), F. Marín (14) y J. Ruiz (8). DT: Leandro Ramella. Parciales: 1C SB 12-19 LU, 2C 24-21 (36-40), 3C 23-24 (59-64) y 4C 27-16 (86-80). Árbitros: Fabricio Vito, Sergio Tarifeño y Gonzalo Delsart. Estadio: Delmi (Salta) Informe: Prensa Salta Basket Foto: La Liga Contenidos Movistar