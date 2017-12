La U cerró de la mejor manera el año

El conjunto formoseño le ganó por 83-63 a Quimsa y se despidió del 2017 de la mejor manera. Jonathan Maldonado fue el goleador, con 30 puntos. A la Fusión le costaba llegar al gol en los dos minutos iniciales. Buscaba siempre el poste bajo, pero Francis y Massey fallaban en la definición. A La Unión tampoco le era fácil anotar. Konsztadt era el conductor y hombre clave en los formoseños. Quimsa tuvo un par de buenas defensas y pudo correr. Clark (3 tapas en el primer cuarto) prevalecía en el juego interior y los formoseños sacaban ventaja (9-15). Lo de Quimsa en ofensiva era muy pobre y La Unión aprovechaba para escaparse con un parcial de 14 a 0. La visita cerraría el primer cuarto nueve puntos arriba (12-21). El empuje de Vega y Montero le daban vitalidad a la Fusión en el arranque del segundo cuarto para achicar la desventaja (22-25). Maldonado tenía un gran pasaje y se volvía decisivo en ofensiva para que La Unión vuelva a dominar en el juego (22-33). Quimsa atravesaba su peor momento en la noche y la visita sacaba rédito. La experiencia de Marín y un Maldonado en estado de gracia, le daban ventaja de 17 puntos a los de Ramella (24-41). Y Santander mandó a la cancha a cuatro pibes (Montero, Kalalo, Pagani y Lugo por De Los Santos, Vega, Massey y Francis). Y la juventud hizo efecto, con intensidad defensiva y un Brussino picante para irse al descanso largo doce abajo (29-41). Quimsa salió al segundo tiempo con mucha intensidad. Entendió que necesitaba una reacción rápida para volver a meterse en juego. Maldonado, cuando no, clavó dos triples para frenar el envión santiagueño. Cuatro puntos de Elsener le daban a La Unión otra vez la ventaja máxima de 23 puntos (36-62). La Fusión no le encontraba la vuelta ni en ataque ni en defensa. Los formoseños eran amos y señores del partido en el Ciudad y lo ganaban con absoluta autoridad. Al finalizar el tercer cuarto, La Unión lo ganaba por paliza (43-69). El último cuarto fue sólo un compromiso. Brussino seguía siendo el hombre que tiraba del carro, en un equipo que ya mostraba resignación. La Unión no bajó nunca el nivel y desmoronaba rápido todo intento de reacción local. Sólo hubo que esperar al final. SINTESIS Quimsa (Sgo. del Estero) 63: Nicolás de los Santos 8, Juan Brussino 15, Leonel Schattmann 4, Jeremiah Massey 14 y Torin Francis 11 (formación inicial). Sebastián Vega 8, José Montero 3, Sebastián Lugo, Luciano Pagani y Nicolás Kalalo. Entrenador: Silvio Santander. Club La Unión de Formosa 83: Alejandro Konsztadt 7, Jonathan Maldonado 30, Alexis Elsener 13, Ivory Clark 3 y Chaz Crawford 6 (formación inicial). Tayavek Gallizzi 10, Federico Marín 12, Julián Ruiz 2, Jonatan Basualdo y Maximiliano Ríos. Entrenador: Leandro Ramella. Parciales: 12/21; 17-20 (29/41); 14-28 (43/69); y 20-14 (63/83). Árbitros: Leandro Lezcano, Mario Aluz y Maximiliano Piedrabuena. Estadio: Ciudad Informe: Prensa Quimsa Foto: La Liga Contenidos Movistar