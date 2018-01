En casa también se gana

En su primer partido de local en el 2018, La Unión de Formosa derrotó a Comunicaciones por 85 a 80 para mantenerse en el tercer lugar de la tabla. Chaz Crawford fue doble figura con 17 puntos y 10 rebotes. Con unos primeros 4 minutos donde el único que logró anotar fue La Unión, el local pudo meter una corrida de 7 a 0 con cuatro vías de gol. Elsener, Clark, Crawford y Maldonado habían sumado en un inicio donde Comunicaciones no pudo ser efectivo. En esas condiciones continuó el juego un par de minutos más hasta que la visita rompió su sequía con cinco puntos en fila de Funes y después, con los movimientos desde los bancos, se alteró esa inicial realidad, para beneficio de la visita. Salieron Clark y Crawford en La Unión y vino Whiters en Comunicaciones y las acciones cambiaron de dominador. Whiters cargó con las ofensivas de su equipo -8 puntos- y comenzaron a llegar las anotaciones a distancia con Figueroa, Arn y Rodríguez. Whiters dejó a los suyos por la mínima -13 a 12- y un ataque después lo subió por primera vez en la noche al frente -14 a 13-. El local iba a conseguir su última anotación del capítulo para ponerse 15 a 14 y después todo fue de Comunicaciones con un 8-0 que lo dejó con la misma distancia que había tenido en contra en los primeros 4 minutos de la noche: 7 con un 22 a 15. El momento para los de Rivero continuó en la largada del segundo cuarto con un 5-0 de arranque para seguir ensanchando distancia que terminó haciendo escala en 13 luego de un segundo triple de Sadhi -30 a 17-. Con Maldonado, La Unión fue recuperando poder ofensivo y comenzó a achicar. Marín anotó un 5-0, Spurlock consiguió su primera anotación en el juego –triple- y había 4 puntos entre uno y otro -34 a 30-. Con las mismas armas que había tenido para levantar el 0-7, Comunicaciones, respiró. 5-0 con dos y uno de Whiters y doble de Funes -39 a 30-. Y como en el final del primer cuarto, con puntería de Rodríguez –un triple y dos libres- volvió a pasar la barrera de los 10 puntos: 44 a 32. La Unión tuvo su última ofensiva con 19 segundos con Spurlock anotando con tiro corto y así cerrar el resultado en 44 a 34. En 2,20 minutos del tercer cuarto Rivero se vio obligado a parar el juego con minuto. La Unión explotó en ataque con un parcial de 11 a 4 en ese lapso y decididamente se venía. Crawford ganando bajo el aro, rompimientos de Elsener, la exigencia constante de Maldonado y la puntería externa de Clark, responsables de tremendo revuelo. No pudo frenar nada Comunicaciones luego del minuto. Siguió sin gol y con un 4-0 de Crawford, La Unión estaba de nuevo al frente -49 a 48- en 4 minutos de acción. Al rescate de la visita llegaron protagonistas repetidos: Funes y Whiters. El escolta con tiros de media distancia y el extranjero cerca del aro. Se agregaba un triple de Huertas y había 4 a favor de Comunicaciones -58 a 54- ya en los 3 minutos finales de la fracción. Whiters siguió sosteniendo a la visita en 4 de margen y con 30 segundos Rodríguez fue a la línea para anotar dos y ponerse un poco más lejos, a 6 -64 a 58-. Un doble y foul a cargo de Huertas fue la primera situación del cuarto final para que Comunicaciones suba a 9 -67 a 58-. Sadhi anotó su tercer triple, Arn corrió la cancha y ahora al que no había forma de contenerlo cuando atacaba era a la visita. En poco más de 2 minutos había logrado una carrera de 10 a 4 que lo tenía 12 arriba -74 a 62-. Entre Spurlock, Maldonado y Marín, el local volvía por el intento de remontada. Se puso a 4 -74 a 70- con un mundo por delante -6,28 minutos-. Claro que para seguir en ese camino, había que ponerse mejor en defensa. Libres de Marín dejaron el juego a 2 -74 a 72- y luego de dos ofensivas fallidas ofensivas de Comunicaciones, Maldonado iba a la línea. Solo un acierto para quedar por la mínima -74 a 73-. Justo a tiempo asomó Funes con un rebote ofensivo para el 76 a 73. Ultimos 3 minutos de la noche con más de Whiters. Doble bajo el aro y 4 para los suyos -78 a 74-. Dos libres de Marín y corrida de Spurlock para un 4-0 que al fin le daba a La Unión la chance de empatar. Iguales en 78 y con Comunicaciones penalizado, Marín estaba de nuevo en la línea. No falló y el local estaba 80 a 78. Le pegó una buena defensa pero falló en su ofensiva con Konsztadt de tres. Con 1,12 la bola era de la visita, ahora abajo. Rodríguez rompió, anotó el doble y sacó la falta. Falló el libre y estaban 80 por 80 con un minuto. Spurlock fue para adentro y anotó un tiro corto con el reloj marcando 38 segundos y un 82 a 80 para el local. Falló Dawson y Maldonado iba a la línea con 19 segundos. No se equivocó y los 4 ahora favorecían al local. Todos los apuros ahora los tenía Comunicaciones que tomó un tiro de tres sin éxito y un libre de Marín cerró el resultado, tal como arrancó la noche, con el local al frente. Síntesis: La Unión de Formosa 85: Alejandro Konsztadt 2, Jonathan Maldonado 21, Alexis Elsener 4, Ivory Clark 6 y Chaz Crawford 17 (fi); Federico Marín 15, Julián Ruiz 0, Tristan Spurlock 15 y Tayavek Gallizzi 5. DT: Leandro Ramella. Comunicaciones 80: Juan Figueroa 0, David Huertas 11, Fernando Funes 13, Lucas Arn 10 y Eric Dawson 6 (fi); Curtis Whiters 17, Jonathan Rodríguez 14, José Defelippo 0 y Fabián Sahdi 9. DT: Fernando Rivero. Parciales: 15-22, 34-44 y 58-64. Arbitros: Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Nicolás D’anna. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa)