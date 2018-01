Por la sexta consecutiva

Desde las 20.00 horas, Obras recibirá en el Templo del Rock a La Unión que llega tras cinco triunfos consecutivos, por la Fase Regular de La Liga. Los equipos no reportaron lesionados. Obras Basket gestiona el reemplazo de Alex Franklin. Posiciones: Obras (6-4) se ubica 7º en el torneo. Como local suma 3 victorias y 2 derrotas. Anota un promedio de 83,8 puntos y le encestan 81,7. La Unión (7-3) llega 3º. En la ruta tiene récord 4-1. Convierte una media de 78,7 tantos y le anotan 74,8. Rachas: Obras llega con dos triunfos en la ruta ante Atenas (85-80) e Instituto (90-86). La Unión viene de cinco victoria en fila sobre Olímpico (63-59), Quimsa (83-63), Regatas (83-66), San Martín (79-73) y Comunicaciones (85-80). El número: Obras es el séptimo equipo que menos puntos recibe (81,7) en La Liga. Se ubica seis en robos (7,5), seis en puntos de ataque rápido (11,5) y tres en puntos desde la zona pintada (40,8). Maurice Kemp es el goleador del torneo (22,7), seis en minutos en cancha (32,8) y ocho en triples (52%), y Victor Liz, cuatro en robos (1,9). La Unión es la mejor defensa (74,8), cuatro en rebotes (34,2), seis en tapas (2,8) y dos en robos (8,9). Jonathan Maldonado es uno en robos (2,2), Chaz Crawford, seis en tapas (1,2) y Alejandro Konsztadt, cinco en asistencias (5,3) y tres en pérdidas (3,8). El dato: El alero puertorriqueño Alex Franklin no continuará en Obras Basket de cara a lo que resta de temporada 2017-18 de Liga Nacional. La dirigencia de Obras ya se encuentra a la búsqueda de un reemplazante. Federico Marín, a 3 triples de los 500 en la Liga Nacional y a 1 de los 100 en el club formoseño, y Alejandro Konsztadt, a 7 triples de los 300 en la Liga Nacional.categoría. Historial Liga Nacional: En la historia se enfrentaron 17 veces, quedándose con 14 juegos Obras y 3 La Unión. Será el segundo choque entre ambos en la actual temporada. El anterior fue para el Tachero por 88-77. Parte médico: La Unión sumó a Spurlock en lugar del lesionado Anthony Young. Obras no reportó lesionados.