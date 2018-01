"Me preocupan todos los rivales por el nivel de la LNB"

El DT de La Unión, Leandro Ramella, buscará esta noche con su equipo llegar al sexto triunfo consecutivo en la LNB, cuando visite a Obras en Capital Federal, “Me preocupa Obras como cualquier otro equipo de la Liga, todos me preocupan y también mi equipo para tratar de que juegue bien. Creo que en la Liga no hay ni un equipo fácil, Comunicaciones hizo partidos similares la nuestro sacándole 18 puntos a Atenas y después perdió por un doble y nos costó acorde a lo que pensábamos. La Liga está muy difícil”, dijo el entrenador que también se refirió a Spurlok. Sobre el reemplazo de Young que viene teniendo buenas actuaciones dijo que “Vino para reemplazo de Young, no tiene las mismas características y por ahora esa es la idea, cuando Young esté listo ya veremos que hacemos con la dirigencia pero por ahora es sólo un reemplazo”.