"Hay que quitarles el control del juego"

La Unión no pudo aun en esta minigira lograr un triunfo –perdió ante Obras y San Lorenzo- e intentará cerrar la misma con un triunfo ante Hispano Americano que está por debajo en la tabla de posiciones pero que siempre es un duro rival jugando como local y llegado de vencer a Argentinos 94 a 73. “Tenemos que volver a ponernos agresivos en defensa y no permitir que el rival juegue cómodo. Hay que quitarles el control de juego, tratar de bajar el tanteador como lo hicimos en la gira por Santiago del Estero, controlando a O’Bannon y Austin que consumen mucho juego en ofensiva. A partir de ahí, poder correr que es lo que nos gusta, y si no se puede anotar en los primeros segundos, tener el control de la ofensiva”,dijo el capitán de La Unión Federico Marin.