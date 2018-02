Un reencuentro esperado

Luego de haber jugado tres partidos de visitante, La Unión de Formosa tuvo un regreso ganador en el Majestuoso Cincuentenario donde derrotó a Olímpico por 86 a 81. Chaz Crawford fue el goleador, con 18 puntos. En los primeros 5 minutos de acción la paridad fue absoluta y La Unión pudo ponerse tres arriba por primera vez con una anotación de tres puntos de Clark -11 a 8- situación que sirvió para afirmarse al frente de las cifras. Con mucho protagonismo de Crawford -8 anotaciones en el parcial-, el local se sostuvo y pudo ampliar. Ganaba por 5 -13 a 8 y 19 a 14- sumando cuatro vías de gol ya que también Marín y Maldonado anotaban. A Olímpico no le alcanza la tarea de Williams pero con aciertos de tres –Giorgi y Christmas- impedía el despegue. En el tramo final hubo oportunidad para que Elsener corra la cancha y anote el último doble del local para tomar máxima de 6 -23 a 17- con 42 segundos en el reloj. Solo una anotación de Clemente movió las cifras en lo que quedaba para cerrar con ventaja de 4 -23 a 19- para los de Ramella. El segundo cuarto largaría con los dos equipos imprecisos y la consecuencia fue poco gol. Hasta que, como en el primer cuarto, Crawford se impuso en al aro de enfrente y con un personal 4 a 0 armó un 6-3 para el local en 3,20 minutos que lo subió a 7 -29 a 22-. Un libre de Elsener lo alejó a 8 -30 a 22- y de inmediato volvió a reinar la confusión, situación de la que sacó rédito Olímpico atacando interior y sacando faltas. Así armó una corrida de 6 a 0 para acercarse a 2 -30 a 28- con mucho de Williams. Con 3,30 por jugar Ramella paró el juego pero el regreso a la cancha fue muy negativo. Ruiz la perdió en campo rival y en defensa hizo falta sobre Machuca que iba a la línea para empatarlo pero falló los dos. Iban los dos y nadie seguía sin anotar. La sequía la cortó Gallizzi con tapa en su aro y doble en el de enfrente para tomar 4 -32 a 28- aunque de inmediato Machuca volvió a ir a la línea ahora para ser efectivo y ponerse por dos. Marín se incorporó a la racha de gol que ahora tenía el juego con un triple y eran 5 los puntos entre uno y otro: 35 a 30. La última anotación del cuarto fue de Tintorelli para bajar la persiana con un punto menos para el local, tomando el primer cuarto: 35 a 32. Un 6-1 para La Unión marcó el arranque del tercer capítulo. Maldonado, Marín y Crawford los que anotaban para, por segunda vez en la noche, ganar por 8 -41 a 33-. Pero Olímpico frenó el momento adverso con Christmas con su 5-0 que lo acercó a un triple -41 a 38- y más adelante pudo correr la cancha y con Machuca anotando bajo el aro el margen era mínimo -41 a 40- como no ocurría desde los primeros 5 minutos del partido. Spurlock, con un triple, cortó con el momento negativo del anfitrión -44 a 40-, los bandeños siguieron apostando a sumar cerca del aro y en defensa no hicieron pie en porque un nuevo triple, ahora de Konsztadt, sostenía a La Unión -47 a 43-. Con Crawford volviendo a anotar -16 puntos hasta acá- y un doble de Spurlock, un 4-0 le daba luz de 8 -51 a 43- por tercera vez en la noche a los de Ramella. Pero la lucha de los bandeños continuaba. Iban para adentro siempre los de Capelli y sacando faltas impedían el despegue del dueño de casa. Ya pisando los 2 minutos finales del cuarto, La Unión le pagó con la misma moneda a Olímpico. Puntos cerca del aro con Marín, también con Elsener y, por primera vez en la noche, la distancia tenía doble dígito: 11 a favor de los de Ramella con un 56 a 45. Achicó a 8 la visita pero los segundos finales fueron todos de La Unión con un triple de Spurlock y doble de Elsener para una carrera de 5-0 que serviría para registrar una nueva máxima de 13 -62 a 49-. Crawford abrió el fuego en el cuarto final con un doble para que la máxima sea nueva: 15, 64 a 49. Maldonado disparó de tres y puso 16 de margen -70 a 54- con 7 minutos por jugar. El local pisaba el acelerador como para dejar bien atrás el trámite de los tres cuartos anteriores. Los de Capelli no estaban dispuestos a esto y respondieron con Green y Christmas para bajar la máxima de 16 a la mitad: estaban 74 a 66 con 5 minutos en el camino. Una pérdida de La Unión le dio a Green otra oportunidad para correr, anotar y sacar falta. Terminada la acción Wasinger le pitó un técnico a Green que significa su quinta falta. 74 a 69 se había puesto la visita y estaba todo como en casi toda la noche. Maldonado con un libre subió al local y pegado un triple de Konsztadt fue un bálsamo -78 a 69-. Con 2 minutos eran 10 los puntos que los separaban -81 a 71-. La Unión perdía a Crawford por cinco faltas y sufría con un Olímpico que atacaba el aro y sacaba y sacaba faltas. Un 4-0 desde la línea arrimó a la visita -81 a 75- y Gallizzi facilitaba la tarea del rival haciendo una falta en el aro rival. Con 1,20 Olímpico iba a la línea con Machuca y dejaba a los suyos a 4 -81 a 77-. Gallizzi no pudo en el ataque y la reposición alterna le devolvió la pelota a la visita. Zalazar dio falta de Spurlock sobre Clemente que, con 45 segundos, iba a la línea. Metió uno y el juego estaba 81 a 78 con 43. Maldonado atacó y sacó falta para buscar eficacia desde la línea con 25 segundos. Dos adentro y 83 a 78. Christmas se resbaló en su intento de romper al aro y con 19 segundos el panorama era muy favorable a La Unión, más allá de los problemas para anotar que tenía en este tramo. Spurlock a la línea con uno y 84-78 con 17 segundos. Marín se fue por cinco faltas y Christmas solo bajó en una la brecha al meter un libre. Todo lo cerró Konsztadt con una gran asistencia para Elsener que puso quinta, anotó el doble y sacó la falta con 10 segundos -86 a 79-. Síntesis: La Unión de Formosa 86: A. Konsztadt 8, J. Maldonado 15, F. Marín 17 (x), I. Clark 4 y C. Crawford 18 (x) (FI); A. Elsener 11, T. Gallizzi 2, T. Spurlock 9 y J. Ruiz 2. DT: Leandro Ramella. Olímpico 81: M. Stanic 0, M. Bernardini 2, R. Green 15 (x), F. Giorgi 5 y J. Williams 12 (FI); D. Christmas 21, R. Clemente 12, D. Tintorelli 4 y J. Machuca 10. DT: Adrián Capelli. Árbitros: Jorge Chávez, Leonardo Zalazar y Héctor Wasinger. Parciales: 23-19, 35-32 y 62-49. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar