Siguen llegando las alegrías

La Unión de Formosa sumó su cuarto festejo en fila al vencer a Quimsa por 85 a 73. Alejandro Konstzadt fue figura con 19 puntos y 5 asistencias. Ivory Clark fue baja en La Unión por un fallo renal por deshidratación y Novar Gadson en la visita con problemas de meniscos. Quimsa llegó a ganar por 13 -20 a 7- en el primer cuarto y el local tuvo 8 a su favor en el tercero -57 a 49- y lo remató de manera contundente en los 2 minutos finales sacando 13 -85 a 72-. Los 5 minutos iniciales del juego marcaron tendencia y de la importante en el partido. En ese lapso Quimsa se despachó con un 11 a 1 con Francis y Ross como sus mejores vías de gol mientras que el local sufrió con un flaco 0 de 8 en tiros de cancha y solo anotó con un libre de Elsener. Cuando Konstzadt logró la primera anotación de cancha para La Unión –triple con 4,34 en el reloj- los de Ramella mejoraron la cara y bajaron la distancia a 8 -15 a 7- pero de nuevo Quimsa endureció la defensa, tuvo fluidez para atacar y con un 5 a 0 logró máxima de 13 -20 a 7-. En el cierre Young cortó su sequía en la noche de su vuelta anotando un doble corto para cerrar el cuarto 10 abajo: 23 a 13. Con otra energía en defensa largó el segundo cuarto La Unión y con un 4-0 en 2 minutos se puso a 6 -23 a 17- con puntos de Elsener y Gallizzi. Quimsa salió a flote con dos triples, el primero de De Los Santos y después con Vega, aunque en el medio Konsztadt también anotó de tres y lo volvió a hacer por segunda vez el base de La Unión más arriba en el juego para dejar a los suyos a un doble -29 a 27-. La primera oportunidad de empatarlo llegó con Gallizzi en la línea pero solo metió 1 -29 a 28 a 4.50-. Claro que ahora los de Ramella se podían recostar en el trabajo defensivo. Así cuidaron su tablero en la acción posterior y después lastimaron con un triple de Maldonado para, con 4,27, pasar por primera vez a ganar -31 a 29- con un parcial de 18 a 6. Las anotaciones de tres puntos seguían viniendo. Una de Elsener puso al local 34 a 31 pero Brussino contestó para empatarlo y luego apostó a un rompimiento que le sirvió para un personal 5 a 0 con el Quimsa de nuevo estaba al frente -38 a 36- con 1,45. En el cierre ambos tuvieron problemas para anotar y solo 4 puntos en fila de Ruiz y un libre de Kalalo movieron el marcador dejando al local arriba por 40 a 39. La mejor versión de Young asomaría en los primeros 5 minutos del tercero con 7 puntos en esa fracción para que La Unión consolide su liderazgo con un parcial de 9 a 3 que lo dejó 49 a 42. Quimsa se vino con Francis -7 puntos en el cuarto- pero lo de Young seguía en ascenso. Anotó un segundo triple en el cuarto para volver a estirar a 7 -56 a 49- y más adelante un libre de Maldonado estableció máxima para el local de 8 -57 a 49-. Con defensa Quimsa se puso a un triple -59 a 56-. Cerró los caminos en su aro y atacó corriendo dos veces con Vega. En el cierre Brussino anotó uno de dos en la línea y así, con una corrida, de 8 a 2, desde que había quedado abajo por 8, el elenco de Santander llegó al final solo a un doble -59 a 57-. En 3 minutos del cuarto final, un parcial de 6-3 para La Unión lo subió 65 a 60 en un trámite de gran intensidad, con gran lucha en los tableros ya que los dos tenían a sus pivotes en cancha. Con esa brecha de 5 cambiaban doble a doble gastando el reloj y cada uno buscando encontrar la manera de alterar ese “orden”, La Unión para tomar más diferencia y Quimsa para igualarlo. Un triple de De Los Santos contribuyó al “desorden” y la visita se puso a un doble -71 a 69-. Ramella buscó efecto con Young de nuevo a escena, mientras Santander sostenía a Francis y Acuña, aunque mucho tiempo no lo pude hacer porque se vio obligado a darle descanso a Francis cuando llegó a la cuarta falta. Con 3,36 ganaba La Unión 72 a 70 y de pronto llegó el desequilibrio con un protagonista: Maldonado. Atacó el aro sacando faltas y también anotando para sacar 6 -77 a 71- con 2 minutos. Los dos estaban penalizados e ir a la línea era la constante. Quimsa no tenía la eficacia que necesitaba para el momento -2 de 4 entre Acuña y Brussino en ese instante- y La Unión tomaba aire. Y respiró de manera definitiva con un notable sprint final. Lo demolió. Desde un doble de Marín que lo subió 79 a 72 no paró hasta llegar a los 85 puntos sin que su rival acuse recibo. De manera impensada para todo lo que antes había ocurrido el cierre fue holgado con el local llegando a una máxima de 13 -85 a 72- solo alterada por un libre de De Los Santos en la última. Síntesis: La Unión de Formosa 85: A. Konsztadt 19, J. Maldonado 10, A. Elsener 10, A. Young 12 y C. Crawford 11 (FI); T. Gallizi 5, F. Marín 14, J. Ruiz 4 y J. Basualdo 0. DT: L. Ramella. Quimsa 73: N. de Los Santos 13, L. Schattmann 5, S. Vega 12, L. Ross 7 y T. Francis 19 (FI); J. Brussino 10, R. Acuña 6, J. Montero 0, N. Kalalo 1 y T. Allende 0. DT: S. Santander. Árbitros: Fabricio Vito, Fabio Alaniz y Alberto Ponzo. Parciales: 20-13, 40-39 59-57. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar