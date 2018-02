El Titiritero y el buen presente de La U

Uno de los máximos referentes del plantel formoseño, el base y quien maneja los hilos en La Unión, Alejandro Konsztadt, habló sobre lo que dejó el triunfo ante los santiagueños y el buen presente de su equipo. Fuente: Básquet Plus

- ¿Qué análisis te dejó el juego ante Quimsa? . Fue un partido de mucha intensidad, por lo menos yo lo viví así. Los dos pusimos un ritmo defensivo intenso. Tratamos de tener esa identidad nosotros. Ellos seguro que antes de arrancar el torneo y ahora mismo, son candidatos. Se armaron para pelear arriba. Y nosotros intentamos también meternos en la pelea de esos equipos que quieren pelear arriba. - ¿Hay una meta específica? Porque hoy están claramente en ese pelotón de equipos que pelea en lo más alto. . No hay un objetivo concreto de un puesto en particular. Porque sino lo podés tomar como una frustración si no se llega a ese puesto específico. Pero sí está el objetivo de ir teniendo una identidad de equipo, donde se pueda mantener esa regularidad durante todos los partidos. Ser intensos en todos los juegos y presentarnos de una manera competitiva. Está implicito, pero sin dudas que la idea es terminar en los puestos de arriba. Tenemos las condiciones tanto individuales como grupales como para poder hacerlo. - Está claro que lo defensivo es el gran fuerte que tienen, pero a la vez superaron los 85 puntos en los últimos tres juegos. ¿Qué han encontrado en ese costado? . Creo que nos ayuda mucho la defensa. Nos abre la cancha y nos permite aprovechar el contraataque, aunque hoy no sumamos tanto por esa vía porque ellos hicieron un buen balance. Pero está repartido el juego, tenemos gol en las manos de muchos jugadores y no dependemos de uno específicamente. Eso hace que por momentos tengamos mucho volumen de juego y que cuando no castiga uno, lo hace otro. - La vuelta de Tony Young también les debe dar una mano grande en ese aspecto, para sumar otra vía de gol. . Sí, seguro. Él tiene mucha facilidad para sumar en ofensiva y eso siempre te ayuda. Nuestra idea no es depender de nadie, pero hay momentos donde estás trabado y un jugador así te destraba situaciones. Sin dudas que nos da una mano muy grande. - La sensación es que son un equipo un poco atípico, porque a diferencia de muchos otros, el peso ofensivo lo llevan los naciones y sacando a Young, tienen extranjeros más de rol defensivo. ¿Sentís una diferencia con el resto en ese aspecto? . Sí, la realidad de hoy de la Liga es que el peso ofensivo de muchos equipos lo llevan los extranjeros. También porque hay muchos extranjeros. Pasa un poco por ahí también. En nuestro equipo está repartido el goleo y sin dudas que sacando a Tony, Chaz e Ivory son más de rol, como decís vos. Pero todos tienen su momento. - Están aprovechando muy bien la seguidilla de local, ¿puede marcar un quiebre para bien en la temporada de ustedes, por la confianza que les puede dar a futuro? . Seguro, igual a veces en este formato donde se juega tan seguido, es un arma de doble filo. Porque perdés uno o dos partidos y ya te empieza a jugar en contra, por la ansiedad o por no mantener localía. Pero sí, lo estamos aprovechando, es muy importante. Aunque también se está dando en esta Liga que se ganan partidos de visitante. Nosotros hemos salido y ganado en Santiago, en Corrientes. Hay que aprovechar la localía, pero también hay que hacerse fuerte de visitante, porque eso es fundamental para terminar arriba. - Te tocó estar en equipos que pelearon cosas muy importantes, incluyendo hace dos años con este mismo La Unión. Y de ese plantel se habló mucho de lo importante que fue la química que encontraron entre ustedes en un momento determinado de la temporada. El año pasado creo que no fue tan bueno en ese sentido y tuvieron muchos cambios. ¿Qué estás viendo de este equipo 2017/18 en ese sentido? . No me gusta en entrar en comparaciones, pero la verdad que lo veo muy bien al equipo, a todos comprometidos. Veo una buena química tanto adentro como afuera de la cancha. Veo a todos en pos del equipo, tratando de hacer lo mejor para el equipo. Creo que eso siempre trae resultados positivos. Pero bueno, después eso también se complementa con distintas circunstancias que van pasando a lo largo de una temporada. Es muy difícil pronosticar algo. Hoy tenemos una buena química, pero no es ni más ni menos que eso. Fuente: Básquet Plus. Foto: Prensa La Unión.