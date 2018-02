Gimnasia no dejó que la fiesta sea completa

El Verde derrotó en doble suplementario a La Unión por 100-94 y logró su segundo triunfo en fila. Diego Romero fue el goleador con 20 puntos en el partido que quedará en la historia del básquet provincial habida cuenta que se jugó en el Polideportivo de Laguna Blanca que lució con un excelente marco de público. Con Johnson con protagonismo en las primeras ofensivas de Gimnasia, la visita fue el primero en mostrar un buen argumento para desnivelar. Se puso 9 a 4 en 2,40 minutos siempre anotando cerca del aro, también con Famous. Pero una ráfaga de Elsener le dio a La Unión la primera oportunidad de pasar al frente donde llegó para quedarse en ese cuarto. Un 5-0 del alero empató en 9 y después asomó Crawford con 4 puntos para sacar 13 a 10. De ahí en adelante llegaron las anotaciones de tres para el local, primero con Elsener y más adelante con Konsztadt para despegar 19 a 13. Esa brecha de 6 la iba a subir en el cierre con dos libres de Maldonado -21 a 13-. Un doble de Rivero cerró el cuarto en 21 a 15. El arranque del segundo fue todo a favor de Gimnasia. Con 3,05 de acción había anotado un parcial de 11 a 0 con todos sus hombres del banco, incluyendo tres triples y dos libres, los aciertos de tres con diferentes jugadores: Rivero, Romero y Buendía. Ramella paró el juego pero en el regreso un doble de Johnson marcó máxima de 7 -28 a 21-. Maldonado cortó la sequía con doble y falta y con un triple de Elsener -11 puntos hasta acá-. La Unión despertaba -30 a 27-. Siguió en ese camino y con más de tres, ahora con Maldonado, lo empató en 30, y volvió al frente defendiendo y corriendo vía Elsener-Maldonado -31 a 30-. El juego ganó en vorágine para lo que mucho tuvo que ver la tarea defensiva de La Unión que encontró momentos para correr y, claramente más cómodo en el juego, tomó margen de 4 a 1,29 del final: 39 a 35. Gimnasia metió un 5-0 en 1 minutos y otra vez estaba arriba -40 a 39- con anotaciones de Spurlock, doble, y Giorgetti, triple. Dos libres de Maldonado -15 puntos - volvieron a subir al local -41 a 40- y la última fue de Gimnasia con doble de Famous para quedar al frente por la mínima -42 a 41-. El tercer cuarto fue lo más flojo de la noche. Ambos sin gol con un pobre 3 a 2 para la visita en 6,30 minutos. Cortó la sequía Young, con su primera anotación de la noche para empatar en 45 y luego, un libre de Maldonado puso 46-45 al local. En los 3 minutos restantes los dos salieron de su mal momento ofensivo y fue La Unión el que encontró mejores recursos para volver arriba y sacar 4 primero con una corrida de Marín -53 a 49- y clausurar la fracción con una volcada de Gallizzi para tener 5 de luz -56 a 51-. Giorgetti solucionó los apuros de Gimnasia en la largada del cuarto parcial con una corrida personal de 4-0 que dejó a los suyos bien encima -56 a 55-. El juego estaba empatado en 58 a 7,47 y rápido Gimnasia dejó bien en claro en las cifras que estaba mejor. Con doble de Giorgetti pasó 60 a 58 pero en el acto Young sumó su primer triple de la noche -61 a 60-. La recta final no daba tregua. Estaban igualados en 63 a 5,40 y cada detalle valía oro. Empate en 65 con 4,59. En 67 a 4. En 69 a 2,16. La Unión alteró el gol por gol con un doble de Konsztadt yV3 / 4 poniendo luego en la línea a Maldonado para un 4-0 que lo puso 73 a 69 con 1,13 por jugar. Spurlock fue a la línea y no pudo ser perfecto. 1 de 2 y 73 a 70. Young tiró forzado de tres sin éxito y Maldonado se quedó con el rebote. Fue para adentro, sacó falta y La Unión sumaba dos puntos a 36 segundos para tener 5 a su favor -75 a 70-. Gimnasia lo empató con un 5-0 en una ráfaga. Romero fue para adentro, anotó y sacó falta y el no anotar el libre le dio premio a la visita porque se quedó con el rebote, le dieron juego a Rivero que con un triple empató en 75 a con 21 segundos. Falló Maldonado en su penetración y sobre la bocina Spurlock tiró de tres sin suerte. Había 5 minutos más. Romero y Giorgetti fueron los dueños de un 5-0 para Gimnasia en la largada del suplementario y ahora el que ganaba por 5 era la visita -80 a 75-. Con un doble de Konsztadt La Unión apretó a 1 -82 a 81- e incluso recuperó la bola pero la perdió cuando corrió. Barrera tenía dos libres a 49 segundos y sumó 1 -83 a 81-. Con 32 segundos Maldonado tenía la chance de igualar con dos libres y lo hizo: 83 de cada lado. Defensa de La Unión, corrida y doble de Elsener con 3 segundos en el reloj -85 a 83-. Por primera vez en el tiempo extra el local estaba arriba. Barrera rompió por atrás y volvió a empatar todo, ahora con 8 décimas, en 85. Marín lo encontró libre a Maldonado abajo del aro pero su toque al balón no vio red. A seguir jugando. Con Romero y Rivero la historia se repetía. Como en el primer tiempo extra Gimnasia sacaba 5 -92 a 87- con 3,16 en el reloj gracias a un parcial de 7 a 2. Con más de Rivero había 7 -94 a 87- con el local trabado en ataque y dando la sensación que ya no podía revertirlo. Rivero fue a la línea y sacó 8 -95 a 87- con un acierto y ya no hubo retorno. El elenco patagónico avanzó al cierre con mucha autoridad llevándose un gran premio. Síntesis: La Unión de Formosa 94: A. Konsztadt 17, J. Maldonado 24, A. Elsener 21, A. Young 14 y C. Crawford 8 (FI); I. Clark 0, T. Gallizzi 5, Marín 4 y J. Ruiz 1. DT: Leandro Ramella. Gimnasia 100: G. Barrera 3, S. Johnson 19, F. Giorgetti 18, T. Spurlock 10 y J. Famous 7 (FI); J. Rivero 17, D. Romero 20, M. Buendia 6, Y. Mensia 0 y D. Hure 0. DT: Martín Vilagrán. Árbitros: Diego Rougier, Javier Mendoza y Nicolás D’anna. Parciales: 21-15, 41-42, 56-51,75-75 y 85-85. Estadio: Polideportivo Laguna Blanca (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar