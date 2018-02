"Empezamos y terminamos desconcentrados"

El entrenador de La Unión Leandro Ramella no quedó conforme con la actuación del equipo en el juego ante Gimnasia haciendo hincapié en la desconcentración del plantel, “No supimos cerrar el juego, habíamos sacado 5 puntos y faltaban 20 y pico de segundos y ahí hay que ser contundentes y cerrar el partido, no pudimos y después 2 puntos arriba con 3 segundos y tampoco pudimos. Igual creo que hicimos un mal partido en general”. Agregando el DT que “Muy desconcentrados entramos al juego y terminamos desconcentrados, pasó mucho por ahí; me parece que no hubo tantas diferencias tácticas y por momentos el plan de juego defensivo no lo llevamos adelante por la misma desconcentración”. Respecto al escenario de juego, el Polideportivo de Laguna Blanca, dijo que “Creo que es muy bueno para el equipo, el equipo representa a la Provincia y por ende debe jugar en la Provincia y en este estadio están dadas las condiciones y el marco de público también acompañó nos hubiese gustado regalarles un triunfo pero igualmente creo que fue un buen espectáculo de básquet”. Actualmente La U se encuentra en l aparte de arriba de la tabla de posiciones fluctuando entre el quinto y séptimo lugar, “Nosotros estar de mitad de tabla para arriba es muy bueno ero a veces el equipo parece que está para mas y cuando vamos a dar un paso mas no nos podemos asentar y perdemos un juego que no podemos perder si queremos estar mas arriba y esas situaciones nos hace ver la realidad de que la mitad de tabla termina siendo nuestro lugar”.