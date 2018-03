El paso por Córdoba no dejó victorias

El Griego derrotó en un juego por demás duro a La Unión de Formosa por 86-73, por la Fase Regular de La Liga. Donald Sims fue el máximo anotador, con 24 puntos. La U retornará a Formosa y a partir del viernes 9 cuando reciba a Argentinos, iniciará una serie de cuatro partidos como local. La noche estaba dada como para volver al triunfo y justamente ante un rival directo en la lucha por los primeros lugares, y Atenas no dejó pasar la oportunidad. El Griego debió batallar hasta la chicharra final para quedarse con una victoria por demás importante ante La Unión de Formosa por 86-73. Ahora el Verde marcha con récord 13-7 y se mantiene en el lote de privilegio de la tabla de posiciones. El martes recibirá a Salta Basket. En el primer cuarto del partido, lo de Atenas fue de menor a mayor. Comenzó impreciso y errático hasta que encontró la llave del juego en las ofensivas rápidas y con el balón en las manos de Nicolás Romano (9 puntos en el cuarto) para tomar una máxima de 20-9. En la visita, dominó Chaz Crawford, quien en combinación con Anthony Young anotaron todos los puntos del equipo en el cuarto (21-15). Para los segundos diez llegó la reacción de los formoseños, que ganaron de mano en la rotación de las bancas. Jonathan Maldonado dijo presente en el partido (8 unidades) y llegó la igualdad en 33 luego de un parcial de 9-0, que generó el tiempo muerto de Nicolás Casalánguida. Se acomodaron los tantos, llegaron los primeros puntos de Jerome Meyinsse en la noche, el aporte de Mateo Chiarini y Leo Lema, el parcial de 11-5 y el 40-34 con que se fueron al descanso. ¿El dato de la mitad? Se dieron muchas licencias por bajos porcentajes desde la vía de tiros libres: Atenas anotó 7-15 y La Unión 9-15, para escuetos 46.66% y 60.0%. Al regreso de los vestuarios, el griego mostró dos caras bien diferentes: la primera, implacable. Defendiendo y corriendo logró concretar un parcial de 11-0 para escaparse por 51-34; pero apenas después de eso, levantó el pie del acelerador y los formoseños no lo perdonaron. Alexis Elsener encabezó la levantada (con 8 puntos seguidos) para arrimar 55-53 (parcial de 4-19) e ingresar a los últimos 10 minutos con el 58-55 y todo abierto. El segmento final fue sin respiro. Casi no se sacaron ventajas y, en ese contexto, Atenas acudió al “0800 Jerome” para destrabar la ofensiva. Mientras que, cuando la soga estaba al cuello por los sucesivos cachetazos de La Unión, llegó la aerolíneas Johnson, con un impecable alley opp de Donald Sims para que Roquéz la entierre y posterior triple del base para que el Verde tomara aire con el 76-69 y le bajara la persiana a la noche con el 86-73 final. Triunfo al bolso y a esperar por Salta, el martes. Síntesis Atenas 86: Donald Sims 24, Mateo Chiarini 13, Juan Fernández Chávez 5, Nicolás Romano 14, Jerome Meyinsse 15 (FI); Roquez Johnson 7, Diego Lo Grippo 4, Leonardo Lema 4, Tomás Gutiérrez 0. DT: Nicolás Casalánguida La Unión (F) 73: Alejandro Konsztadt 2, Jonathan Maldonado 20, Alexis Elsener 8, Anthony Young 17, Chaz Crawford 13 (FI); Ivory Clark 0, Federico Marín 6, Tayavek Gallizzi 3, Julián Ruiz 4, Tobias Gómez 0. DT: Leandro Ramella Parciales: 1º)21-15, 2º) 40-34 (19-19), 3º) 58-55 (18-21), 4º) 86-73 (28-18) Árbitros: Mario Aluz – Oscar Brítez – Leonardo Barotto Estadio: Polideportivo Cerutti Informe: Prensa Atenas Foto: La Liga Contenidos Movistar