El Griego difícil de descifrar

En un juego muy parejo y casi sin ventajas, Atenas se quedó con un triunfo por demás importante en la ruta ante La Unión. Venció al elenco formoseño por 92-85 tal como lo hiciera hace unas semanas cuando tocó jugar en Córdoba. Lo había vencido días atrás en Córdoba con mayor eficacia en el cierre y sucedió lo mismo en Formosa. Atenas le ganó a La Unión por 92 a 85 con un cuarto final donde se impuso por 26 a 16. Con una rotación corta –solo 6 mayores- el local pagó las consecuencias en el desenlace. Vital el desnivel en el aporte de los bancos en puntos: 35 a 0 para la visita. Fueron bajas en el local Federico Marín e Ivory Clark y en Atenas, Juan Cantero. Meyinsse, con 24 fue el máximo anotador del ganador donde los otros tres extranjeros también sobresalieron: Sims con 22, Rose 17 y Johnson 15. Maldonado aportó 28 para los de Ramella y Elsener 20. Un gran protagonismo de Elsener, atacando el aro, generó en 2.45 minutos una primera ventaja para el local que ganaba 10 a 4 y que además había metido rápido en penalización a su rival, incluyendo tres faltas de Fernández Chávez que debió ir al banco rápido. Con puntos “extranjeros”, Atenas se vino con un 5 a 0 –Sims y Rose, pero el local armó otra corrida, ahora de 6-0 para conseguir máxima de 7 -16 a 9-. De nuevo la respuesta llegó con los importados de la visita, siempre con Sims y ahora con Meyinsse para empatar primero en 18 y para después sacar 4 a favor -22 a 18-. Fue momento para la puntería exterior de Maldonado que con dos triples fue vital para volver a pasar a ganar, cerrando justamente el escolta la fracción con su segundo acierto de tres para quedar 26 a 22. En el segundo, de nuevo Atenas se recostó en sus foráneos, ahora con Rose y Johnson, le agregó un triple de Lo Grippo, y con un parcial de 10 a 4, en 5.40, estaba otra vez arriba -32 a 30-. La Unión se quedó sin gol hasta que volvió a la acción Maldonado anotando un triple que igualó el juego en 33. A diferencia de la primera mitad del segundo cuarto, la segunda tuvo más gol y el tener más opciones para anotar, benefició a Atenas que con Rose y Sims, por segunda vez en la noche, sacaba 4 puntos -43 a 39-. A esa altura el elenco visitante había anotado cuatro triples. El local recostó su cara ofensiva en más de Maldonado y le fue muy bien porque con sus puntos -23 en el primer tiempo- igualó el juego en 43 y desniveló con dos libres -45 a 43- para llegar al descanso con esa ventaja estrecha. Con 5 puntos de Young, La Unión largó muy bien el tercer cuarto, recuperando los 7 que había conseguido en el primer capítulo. Pero el 52 a 45 que consiguió se disolvió rápido con una carrera de 9-0 para Atenas con sus cuatro extranjeros anotando, incluyendo un triple de Rose que subió a los suyos 54 a 52. Ni con libres de Elsener, el local cortó su sequía y así la visita cerró su marcha con un 11-0 que lo llevó 56 a 52. Tuve desquite Elsener atacando el aro y anotando de dos para parar el pasaje sin gol aunque al otro lado de la cancha, vía ataque rápido, Atenas anotaba con Johnson para cuidar los 4 a favor -58 a 54- con 3,55 en el reloj. El local pasó a ganarlo con Crawford y Elsener -59 a 58- con 3 minutos de acción y el mando en las cifras iba a cambiar seguido. Meyinnse subió a Atenas 60 a 59 y Young al local con un triple 62 a 60. En la recta final del cuarto se sumaron buenas para el local. La cuarta de Johnson, anotaciones de Young y Maldonado y una falta técnica de Sims que derivó en tener, una vez más, 7 a su favor: 69 a 62. Sims desde la línea bajó la brecha en 5 -69 a 64- y en la última Young, sobre la chicharra, buscó el triple sin éxito. A contramano de toda la noche, el arranque del cuarto final tuvo a Atenas sumando “con nacionales”. 5-0 entre Fernández Chávez y Romano para empatar en 1 minuto en 69. Pasó a ganar con dos libres de Romano -73 a 71- y, sacando provecho de la corta rotación del local –descansaban Konstzadt y Crawford-, el elenco de Casalánguida lucía, por primera vez en la noche, como claro dominador de las acciones. Es que mientras Gallizzi no pudo anotar cerca del aro, la visita sumo con Meyinsse y Sims para tener, a falta de 5 minutos, 8 a su favor -81 a 73-. Con su quinteto inicial de nuevo en cancha, el local se la jugaba, pero no lograba encontrar eficacia en sus tiros de afuera para achicar en menos de 6. Igual iba como podía, rompiendo con Konsztadt para estar de nuevo en 6 y luego presionar arriba para ganar un técnico a Chiarini por simular. Lo cobró Maldonado con un libre y Konsztadt con un doble corto para, con 1,52, estar a una posesión: 86 a 83. Meyinsse fue clave para que Atenas cuide el mando. Ganó un rebote ofensivo y luego anotó el doble para tomar 5 -88 a 83- con 1,10. Konsztadt solo sumó uno desde la línea y una buena defensa siguió ilusionando al local. Con 30 segundos Maldonado fue a la línea pero solo logró uno. A 22 segundos del final, una volcada de Meyinsse enterró todo intento del local que tenía 5 en contra -90 a 85-. Síntesis: La Unión de Formosa 85: A. Konsztadt 11, J. Maldonado 28, A. Elsener 20, A. Young 14 y C. Crawford 12 (FI); J. Ruiz 0, T. Gómez 0, T. Gallizzi 0 y J. Basualdo 0. DT: Leandro Ramella. Atenas 92: D. Sims 22, M Chiarini 2, J. Fernández Chávez 3, N. Romano 6 y J. Meyinsse 24 (FI); W. Rose 17, T. Gutiérrez 0, D. Lo Grippo 3, R. Johnson 15 y J. Oberto 0. DT: Nicolás Casalánguida. Arbitros: Fernando Sampietro, Jorge Chávez y Gustavo Danna. Parciales: 26-22, 45-43 y 69-64. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa) Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar