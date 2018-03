Quierne pero no pueden sacarle el invicto

La Unión de Formosa le ganó a Salta Basket por 89 a 86 para extender su serie invicta en el Majsetuoso Cincuentenario y de paso mantenerse en el segundo lugar de la Conferencia Norte de la Liga de Desarrollo.

Fue un juego equilibrado de principio con máximas bien cortas. La Unión llegó a tomar 7 y Salta 5. Entonces todo se resolvió en el cierre donde la mayor capacidad de gol del local le permitió cuidar los 7 que había sacado en el arranque del último cuarto. Jonhatan Basualdo y Elías Iñiguez fueron los goleadores en el local con 18 puntos, Luciano Cárdenas sumó 17; y del lado de la visita Nicolás Alvarez anotó 23 y Agustín Fernández 21. Con Salta Basket anotando en las tres primeras ofensivas del partido, la visita tomó el mando en las cifras rápido aprovechando las concesiones que daba el local a la hora de defender. Al otro lado de la cancha La Unión pudo compensar lo que no hacia bien en su aro con puntos de Gómez, Cárdenas y Basualdo y, en 4 minutos de acción, pasó por primera vez a ganar por 8 a 7. De ahí en adelante no hubo manera de ver a un equipo ejercer supremacía sobre el otro. Todo parejo hasta el final del capítulo con igualdad en 12 a falta de 4 minutos, de 17 con 2 por jugar y desnivel mínimo para el local en el cierre para clausurar el capítulo en 21 a 20. El trámite y score parejo se sostuvo en el arranque del segundo. Estaban a la par en 24 con 8,45 por jugar hasta que un personal 5-0 de Mambrín –dos libres y un triple- puso, por primera vez en la noche, a un equipo con luz de 4 puntos: 29 a 25 para el local. Iba a durar muy poco esa distancia de 4. Con Stucky como líder, Salta limó para empatar en 29 y, ya jugando la segunda mitad del cuarto, el visitante era el que estaba al frente con un triple de Vicentín -37 a 34- y hasta llegó a tomar los 4 que un rato antes tenía en su contra. Ganaba 43 a 39 con 1.15 en el reloj y no cerró la fracción conservando esa brecha porque en la última Cárdenas sumó de tres para que el descanso largo los encuentre separados por un solo punto: 45 a 44 para la visita. En el tercero Salta logró seguir al mando e incluso fue el primero en tomar margen de 5. A 6 minutos del final ganaba la visita 56 a 51 con más pasajes productivos de Stucky. La Unión respondió con producciones de Basualdo y Ríos y pasó a ganar 58 a 57 con 4 por jugar. Se iba a extender el momento favorable para el local ahora también con anotaciones de Gómez para llegar a sacar otra vez 4 -65 a 61-. El cierre del cuarto tuvo gol por gol primero con Salta metiendo una corrida de 4-0 para empatar en 65 y luego con un triple de Iñiguez y un doble de Vicentín para cerrar el cuarto, igual que los anteriores, con ventaja mínima, en este caso, de nuevo para La Unión: 68 a 67. En el último cuarto La Unión salió ajustando todo lo que antes no había hecho. Mejoró en defensa, corrió y en menos de 2 minutos había anotado un parcial de 6-0 para conseguir la máxima de la noche: 7 con un 74 a 67. Fueron 4 puntos de Iñiguez y 2 de Cabrera para tomar esa distancia. Rápido Salta frenó el envión del rival y apretó a 4 pero, con la vuelta a la cancha de Cárdenas y Gómez, el local pudo recuperar los 7 con un triple de Ríos ya recorriendo los últimos 5 minutos de la noche. Salta no se rendía y La Unión no lo terminaba de resolver. Entre 5 y 7 iba y venía la diferencia hasta que la puntería a distancia de Fernández puso a la visita a 4 -83 a 79- con 1,36 minuto. Casi que no tenía margen para equivocarse en ofensiva el local aunque también debía cuidar su aro. Anotó un doble y recibió un triple pisar el minuto final con un triple de distancia -85 a 82-. Hubo eficacia en la siguiente ofensiva para los de Vázquez que encontraron suelto a Fleitas bajo el aro. Doble y 87 a 82. Solo quedaba por hacer una buena defensa, lo que tanto costó en la noche. No la hizo. Salta se puso de nuevo a 3 -87 a 84- pero Ríos, con un rompimiento, cuidaba el liderazgo del local -89 a 84-. Un intento de tres de la visita sin éxito le dejaba a La Unión todo muy a mano con 27 segundos, pero esta vez Ríos no acertó en su ataque al aro. Bola para Salta que fue a la línea a 10 segundos para descontar a 3 -89 a 86-. Perdió la pelota La Unión en su ofensiva y con 7 segundos, Salta tenía su oportunidad. Buscó el triple Fernández pero Basualdo fue obstáculo y el local abrochó la victoria. Síntesis: La Unión de Formosa 89: M. Ríos 12, T. Gómez 11, L. Cárdenas 17, J. Basualdo 18 y M. Fleitas 2 (FI); L. Gallardo 2, E. Iñiguez 18, L. Cabrera 4 y G. Mambrín 5. DT: Hernán Vázquez. Salta Basket 86: M. Girón 0, I. Vicentín 13, A. Solis 3, E. Stucky 19 y N. Alvarez 23 (FI); L. Quiroga 2, C. Cruz 3, N. Cornejo 2 y A. Fernández 21. DT: Ramiro Díaz Cuello. Árbitros: Javier Zorondo y Marcos Lovato. Parciales: 21-20, 44-45 y 67-68. Detalle por cuartos: 21-20, 23-25, 24-22 y 21-19.