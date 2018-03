Recuperados

La Unión de Formosa le ganó a Salta Basket por 91 a 81 y se repuso rápido de la caída ante Atenas para cerrar su serie de juegos en casa con récord 3-1. Cinco jugadores del local anotaron en doble dígito, liderados por Elsener 21 y Maldonado 16. Mejor no le pudo ir todo a La Unión de Formosa en el primer cuarto de la noche. A partir de su intensidad defensiva gestó unos diez minutos redondos donde solo recibió 9 puntos frustrando una y otra vez a Salta en ataque. En el otro lado de la cancha se recostó en la gran producción de Elsener -12 puntos en el parcial-, un 4 de 9 en triples y un variado repertorio para dañar el aro rival con otros cinco jugadores, además de Elsener, que anotaron. Primero fueron dos aciertos de tres puntos –Maldonado y Elsener- para un 6-0 en 3 minutos y la diferencia siguió subiendo hasta un 10-0 con 3,37 de acción. La visita paró el juego con tiempo muerto aunque solo lo que cambió fueron los apresuramientos del local para cerrar sus ofensivas. Así hubo un par de minutos sin gol hasta que volvió a tener peso propio Elsener para superar la barrera de 10 por primera vez -17 a 5- y con más del alero y un triple en la última del cuarto del juvenil Ríos, los de Ramella cerraban la fracción con máxima de 15 -24 a 9-. En el segundo, Salta fue otro en ataque y en 3,10 metió un parcial de 10 a 3 con aporte de Mikulas y McCullough para cambiarle el tono a la noche que tan favorable había arrancado para el local. Fueron avanzando los minutos con la visita tomando confianza en ataque que generó la consecuencia de dejar muy atrás la máxima de 15. Un triple de Stucky dejó a los suyos a 6 -30 a 24- y el local pudo reaccionar con aciertos de tres puntos vía Konzstadt y Gómez logrando, justamente con un acierto de tres del base, volver al doble dígito -41 a 31- en el minuto final. Más adelante Crawford anotó un tiro corto, en defensa La Unión recuperó la bola y con 5 segundos tenía la última pelota del segmento. Apostó a un triple de Elsener que no entró y así llegaron al descanso con 11 de ventaja: 43 a 32. En los primeros 5 minutos del tercer cuarto, luego que Salta logre arrimarse a 7, La Unión repitió la máxima de 15 que había sacado en el primer capítulo. Se puso 57 a 42 con un parcial de 14 a 10, consiguiendo sus puntos en las manos de Crawford -6-, Young -5- y Elsener -3-. Con bomba y bomba de tres de por medio, los 15 seguían en pie con aciertos de McCullough y Maldonado -60 a 45- en los 3 minutos finales de la fracción. Luego ambos cambiaron ofensivas sin aciertos hasta que en el cierre La Unión fue capaz de superar los 15 y lo hizo con puntos de sus fichas menores. Un triple de Basualdo estableció 18 -63 a 45- y en el cierre el que sumó fue Gómez con un 4-0 personal para que la brecha llegue a 21 -69 a 48-. Un parcial de 26 a 16 se había ido para que el local vuelva a tomar control total. Para las posibilidades de Salta el juego, en este cuarto final, tendría que tener mucho de lo que ocurrió en el segundo. En 2 minutos, la visita logró un 5-0 para descontar -69 a 53- pero con dos acciones de tres puntos –Gallizzi y Gómez-, el local seguía poniendo todo donde le convenía -75 a 56-. Luego de un triple de Figueredo, una acción ofensiva, donde los jueces sancionaron falta a Espinoza, derivó en un técnico que el juez Delsart pitó a Ramella. Espinoza falló los libres, Figueredo anotó uno y luego, el propio base rompió para sumar un doble y además sacar la falta que cobró desde la línea. Así, con 4,52 en el reloj, la distancia estaba a menos de la mitad con la que arrancaron el cuarto: 10, con un 75 a 65 –parcial de 17 a 6-. Ramella paró el partido y un triple sobre la chicharra de 24 segundos de Maldonado le dio aire a La Unión. No por mucho tiempo porque Espinoza pegó también un acierto de tres y luego, con Mikulas en la línea –anotó uno de dos-, Salta perdía solo por 9 -78 a 69- a 3,27. Con el local muy incómodo en sus ataques y McCullough y Mikulas activos, a falta de 2,15, el margen era de 7 -80 a 73-. Respondió Young con un ataque profundo -82 a 73- y luego Goldenberg desde la línea seguía alimentando a los suyos -82 a 75-. La Unión dejó pasar una acción de tres puntos con Maldonado con doble más falta pero no acertó en la línea. Mikulas sí, sus dos, y otra vez con 7, Maldonado anotó un triple con 51 segundos por jugar que avizoraba el desenlace con 10 a favor -87 a 77-. Un foul ofensivo de Figueredo anticipó todo. Konsztadt fue por dos libres, los consiguió y el resto ya no tuvo incidencia. Síntesis: La Unión de Formosa 91: A. Konsztadt 8, J. Maldonado 16, A. Elsener 21, A. Young 12 y C. Crawford 10 (FI); J. Ruiz 2, T. Gallizzi 6, T. Gómez 10, M. Ríos 3 y J. Basualdo 3. DT: Leandro Ramella. Salta 81: R. Harris 5, L. McCullough 19, L. Goldenberg 11, P. Espinoza 7 y A. Zilli 9 (FI); G. Mikulas 14, D. Figueredo 13, E. Stucky 3 e I. Vicentin 0. DT: Ricardo De Cecco. Arbitros: Alejandro Ramallo, Diego Rougier y Gonzalo Delsart. Parciales: 24-9, 43-32 y 69-48. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa)