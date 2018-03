Incomunicados

Comunicaciones le ganó a La Unión de Formosa por 87 a 80 en un partido que no solo fue importante porque le permite sumar sino por el contexto en que se dio ya que venía de perder con San Martín el viernes y en pleno proceso de cambio de técnico. Eric Dawson volvió a ser el goleador con 22 puntos y el mayor rebotero con 13. Buen inicio de Comunicaciones. Suelto en ataque aprovecho en el inicio para sacarle una buena ventaja a La Unión. Defendiendo fuerte y utilizando varias opciones en ataque como Funes y Whitters, el local arrancó con un parcial de 6 a 0. La diferencia se siguió estirando. Figueroa manejaba bien el ataque de Comu y todos defendían fuerte. En la Unión no aparecía el gol y el local pudo sacar la máxima que fue de 21 a 7. A partir de allí mejoró la visita y se puso a 6 pudiendo correr la cancha. Sobre el final Comu pudo retomar la ventaja y cerró el parcial 28 a 19. En el segundo cuarto ya todo fue más parejo. Konsztadt le dio gol al perímetro de los formoseños y Crawford anotó desde la zona pintada. Así cuando transcurrían dos minutos y medio el juego estaba 30 a 24 y se notaba más parejo. A partir de allí Comu volvió a ajustar las marcas con Defelippo y Sahdi sobre el perímetro visitante y pudo con el manejo del base y el aporte de los internos estirar una vez más la diferencia para cerrar el primer tiempo ganando 46 a 37. En el inicio del tercer cuarto se mantuvo la paridad del parcial anterior. Comu apostaba al juego interno mientras que a la visita lo mantenían Konsztadt y Crawford. A falta de 6 minutos Comu mantenía la ventaja de 10. La aparición de Rodríguez en el aurinegro fu fundamental desde el goleo. El puertorriqueño tomó tiros desde distintas posiciones y ayudó a su equipo para que a falta del 1 minuto sacara una diferencia de 17 puntos la máxima del juego. Así se cerró el cuarto (71- 55) con Comu jugando muy suelto y si señales de recuperación de La Unión. Las luces de alarma se encendieron en el inicio del último parcial. Con Young y Maldonado metidos en el partido el equipo formoseño logró un parcial de 11 a 2 y se puso a siete (73 a 66). Saldaña paró todo, y ajustó la defensa para no pasar sobresaltos. Hubo perdidas en uno u otro equipo, y Comu fue sacando rédito de las mismas más que su rival y así fue volviendo a estirar las diferencias. Con dos bases en cancha el local priorizó el juego estacionado para que pasara más el tiempo que tratar de correr y así se fue quedando con el partido ante un rival no bajó los brazos hasta el final. Fue 87 a 80 y festejo para el aurinegro que con su nuevo técnico (Ariel Rearte) en la tribuna apuesta a iniciar el camino de la recuperación que lo saque del difícil momento que atraviesa. SINTESIS COMUNICACIONES 87: Dawson 22, Figueroa 7, Funes 13, Ródríguez 18, Whiters 15, Arn 8, Sahdi 4. LA UNIÓN 80: Crawford 9, Elsener 17, Konsztadt 18, Maldonado 13, Young 19, Gallizzi 4. PARCIALES: 28-19/18-18/25-18/16-25 Árbitros: Fabricio Vito – Fabio Alaniz – Nicolás D’anna Estadio: Comunicaciones (Corrientes)