En el Cincue se gana

La Unión de Formosa regresó al Cincuentenario para dejar atrás las dos derrotas en la ruta y se llevó un gran triunfo ante San Martín por 98 a 82 para seguir fortaleciendo su idea de terminar entre los ocho mejores. Notable producción en ataque donde sobresalieron Young -26-, Elsener -23-, Konsztadt -16- y Maldonado -14-. Keenan fue el máximo anotador de la visita con 18. San Martín fue el primero en tomar una diferencia –nunca hubo más de 4 para alguno- en la largada con Wood en la pintura y Mainoldi tirando a distancia. Se puso 7 a 3 y rápido el local lo igualó en 7 mostrando desde ese inicio repertorio bien variado para anotar. Entre ellos asomó Young para darle al local la primera oportunidad de pasar a ganar -10 a 9- y un poco más adelante también su distancia, en este caso 3 -15 a 12- que San Martín equiparó rápido con un triple Lescano para quedar a la par en 15. De ahí no se separaron. 17 de cada lado, 19, 21 y un triple de Konsztadt destrabó las cifras en el minuto final para el 24 a 21 para La Unión. Un triple de Treise inauguró el segundo y de nuevo estaban a mano –en 24 ahora-. La Unión se puso firme en defensa y con la oportunidad de correr vía Elsener se pegó con un parcial de 7-0 que lo subió por 7 -31 a 24- con 7,51 por jugar. González pidió minuto y García Zamora achicó de contra, aprovechando la pérdida del local, la sexta a esa altura. Dos ofensivas más del local sin poder tirar al aro se pagaron caro al otro lado con Lescano sumando de tres para quedar a un doble -31 a 29-. Ahora el que pedía minuto era Ramella pero no había solución a ambos lados. Keenan atacó a Gallizzi, le sacó la tercera falta, anotó el doble y el libre para que los suyos ahora lideren 32 a 31. La racha sin gol en La Unión la frenó con Young con un doble y libres para un parcial de 4-0 que le dio tres al frente -35 a 32- disuelto enseguida con un triple de Keenan ganando protagonismo ofensivo. Después de Young, los puntos en el local vinieron con Konsztadt -3- para de nuevo tomar una pequeña brecha -38 a 35-. Volvió Young anotando un doble largo y luego con acierto cerca del aro para tomar 6 -42 a 36-. Con Wood y Faggiano San Martin achicó a 3 pero un acierto de tres de Maldonado cerró las cifras en el primer tiempo con un 46 a 40 para La Unión. El tercero largó con bombas de tres de San Martín –Lescano y Mainoldi- pero respondió el local también con triple de Young y con defensa firme para correr con Elsener y así superar la ventaja de 7 del segundo cuarto por primera vez: 8 con un 54 a 46. Con más de Elsener, con enorme determinación para atacar el aro, la ventaja se estiró a 12 -60 a 48- en la mitad del capítulo. González mandó a la cancha a Keenan por Mainoldi y la visita anotó con el extranjero para bajar el margen a 7 -62 a 55- y con un triple –cuarto en el parcial- ahora con Faggiano estaba a 6 -64-58. Pero cuando la visita pegaba de tres, Young contestaba con la misma moneda -67 a 58-. Con descanso en el banco de Crawford y Elsener, Wood y Keenan seguían limando -67 a 62- pero La Unión resistía con bombazos de Young -24 puntos hasta acá- y lo cerró con un personal 5-0 de Maldonado para quedar 11 arriba -75 a 64-. El cuarto final lo inauguró Konstzadt con un gran rompimiento para la nueva máxima -13 con 77 a 64- que la iba a superar Young atacando profundo -81 a 67 y 14- con 7 minutos en el reloj-. Salía todo para los de Ramella. Konsztadt debió salir por un corte en su mano y en la primera que tocó su reemplazo, Ruiz, fue doble del juvenil atacando el aro y poniendo 16 de luz -83 a 67-. Pasaron a ser 18 -88 a 70- con dos de Marín con 5 minutos de juego donde solo Keenan -6- había podido anotar para los correntinos. Mucha autoridad dejaba ver La Unión ante cada situación del partido y así seguía estirando números. Con dos libres de Maldonado ganaba por 20 -92 a 72- pisando los 100 y con 3 minutos por delante. Hasta ahí un parcial de 17 a 8. En la recta final el juvenil Solanas le dio 7 puntos a los suyos y le ponían algo de suspenso al desenlace -93 a 79- aunque un doble de Gallizzi, luego de un rebote ofensivo fue cerrando todo -95 a 79-. Síntesis: La Unión de Formosa 98: A. Konsztadt 16, F. Marín 4, A. Elsener 23, A. Young 26 y C. Crawford 6 (FI); J. Ruiz 2, T. Gallizzi 7, J. Maldonado 14, L. Gallardo 0, M. Ríos 0, J. Basualdo 0 y T. Gómez 0. DT: Leandro Ramella. San Martín 82: L. Faggiano 7, M. Lescano 14, R. García Zamora 7, L. Mainoldi 10 y J. Wood 13 (FI); J. Treise 6, J. Keenan 18, L. González 0, A. Méndez 0 y M. Solanas 7. DT: Sebastián González. Árbitros: Daniel Rodrigo, Javier Mendoza y Enrique Cáceres. Parciales: 24-21, 46-40 y 75-64. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa).