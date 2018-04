La U tuvo su revancha

La Unión de Formosa ganó su segundo partido en fila de local. Fue 82 a 79 sobre Estudiantes de Concordia en un encuentro que tuvo paridad e intensidad máxima. Cinco jugadores del local terminaron en doble dígito, con Crawford con 16, Marín 15, Konsztadt 14, Elsener 13 y Maldonado 11. Rivero con 21 y Tucker con 18 sobresalieron en la visita donde fue descalificado por un golpe a Marín, Doblas. Dirigió técnicamente Claudio Arrigoni ya que Leandro Ramella tuvo una leve inconveniente de salud. Un arranque con gran eficacia de tres puntos tuvo La Unión con dos aciertos de Konsztadt y uno de Elsener, mas anotaciones de los otros tres iniciales, le dieron un margen de 10 puntos muy rápido. Se fue 11 a 4 en 4 minutos y con un rompimiento de Maldonado tomó, por primera vez, esos 10 -17 a 10-. Pasaron 3 minutos más de acción y no se movía de esa distancia el local aunque la historia cambió rotundamente en el cierre cuando se movió el quinteto inicial. Con Marín, Gallizzi y el estreno de Glynn, el local no pudo sostener el caudal ofensivo y Estudiantes respondió con una furiosa ráfaga de 8-0 que lo dejó a un doble en el final del cuarto -21 a 19-. Responsables de la levantada, Orresta y los importados Rivero, Smith y Tucker. Con un doble de Rivero en el arranque del segundo cuarto, los de Victoriano cerraban una carrera de 10-0 para empatar en 21 y de inmediato el local cortó su sequía con un 4-0 –vía Marín y Gallizzi- y con más de estos jugadores subió la brecha a 8 -32 a 24- con 5.46 en el reloj. Como en el primer cuarto, la segunda mitad del capítulo era de Estudiantes. Con triples de Vildoza y Tucker se puso a un doble -34 a 32- y luego, con Doblas empujando para adentro, volvió a empatarlo, ahora en 34 con 3.57 minutos. Y había más. El cuarto acierto de tres de la visita, en manos de Zurbriggen, puso al frente, por primera vez, a Estudiantes -37 a 34-. Con un 5-0 reacción La Unión con Marín y Elsener pero el quinto triple de los de Victoriano, tercero de Tucker en el juego, le seguía dando el mando en los números por 40 a 39. Con Marín liderando la ofensiva en el cuarto -11-, el local pasó 42 a 40 con tres libres del alero pisando el minuto final. Marcador que no se movió en lo que quedó con dos ofensivas para cada uno sin anotaciones. El tercero largó con La Unión bien duro en defensa solo recibiendo puntos tras una pérdida en la primera acción –doble, foul y libre de Rivero-. Después metió un 4-0 con Crawford y Elsener para tener un 46 a 43 en 2 minutos de juego. Y la historia se prolongó por otros 120 segundos. Defensas intensas y ofensivas resueltas le dieron 7 -50 a 43- con un parcial de 8 a 3. Despertó en ataque Estudiantes con Rivero y Orresta pero con dos libres de Crawford y un triple de Konsztadt –el tercero en su cuenta- la ventaja era de 8 -55 a 47- ya recorriendo la segunda mitad del cuarto, momento crítico para el local en los períodos anteriores. No en este, al menos en lo que vino de inmediato, porque un rebote ofensivo de Glynn derivó en su primer doble con su nuevo equipo para volver a tener 10 como en el primer cuarto: 57 a 47. Quedaban 3 minutos y no iba a fallar Estudiantes. Llegó su momento con Bolívar y Rivero para apretar a tres -58 a 55-. Marín desde la línea metió los dos y Tucker cerró el capítulo con un rompimiento para el 60 a 57 para los de Arrigoni. Un 4-2 de Estudiantes en el primer minuto lo puso a 1 -62 a 61-. Apareció Young –sin puntos desde el primer cuarto- para un doble corto y luego Marín consiguió dos más para distanciarse a 5 -66 a 61- dentro de un trámite donde la intensidad no bajaba nunca, al contrario, iba en aumento con cada segundo del período decisivo. La mejor muestra fue la descalificación de Doblas que golpeó a Marín en el piso luego de quedar trabados en una cortina. Marín también se llevó lo suyo porque a pesar de recibir el golpe le sancionaron falta antideportiva. Claramente la temperatura no paraba de aumentar y entre tanto, la visita seguía encima. Con Bolívar y Rivero se puso a 2 y las faltas técnicas no cesaban. Bolívar simuló una falta ante Crawford y fue castigado. El extranjero anotó en la continuidad el doble, Maldonado el libre y en la reposición no hubo más. Ganaba La Unión 72 a 66 con 4 minutos y, tomando lo que antes había ocurrido, faltaba anular las reacciones de Estudiantes. Maldonado metió un triple sobre la chicharra de posesión para sacar 9 -75 a 66- y era un golpe como para que impacte de lleno en el rival. Pero los de Victoriano no acusaban recibo. Un triple de Smith los dejó a 4 -76 a 72- con 1,50 y un recupero para correr la cancha con Orresta los tenía a 2 -76 a 74- con 1,37. Cambiaron ofensiva por ofensiva sin anotar y Maldonado volvió a dar la cara con un ataque profundo a 43 segundos para separarse por 4 -78 a 74-. Era momento de defender pero no pudo. Smith voló para adentro con doble y sacando falta a 38 segundos. Falló el libre y estaban 78 a 76. Ahora fue profundo Konsztadt con eficacia para el 80 a 76 con 14 segundos. Tucker tiró de tres, el rebote fue de la visita que le dio otra chance a Tucker que ahora no falló con su triple: 80 a 79 con 3 segundos. Falta a Maldonado con 2,6 segundos. Dos adentro y final de la película. Síntesis La Unión de Formosa 82: A. Konsztadt 14, J. Maldonado 11, A. Elsener 13, A. Young 7 y C. Crawford 16 (FI), J. Ruiz 0, F. Marín (x) 15, T. Gallizzi 4 y J. Glynn 2. DT: Claudio Arrigoni. Estudiantes 79: S. Orresta 12, M. Bolívar 9, J. Rivero 21, A. Smith 7 y D. Doblas 6 (D) (FI); S. Uranga 0, C. Tuker 18, A. Zurbriggen 3 y L. Vildoza3 (x). DT: Lucas Victoriano. Arbitros: Julio Dinamarca, Nicolás D'anna y Juan Fernández. Parciales: 21-19, 42-40 y 60-57. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa)