Se le dio en Laguna

El equipo formoseño derrotó a Bahía Basket por 71-69, en Laguna Blanca. Cuatro en el local anotaron en doble dígito, liderados por Glynn con 15 puntos, 14 de Maldonado, 13 Elsener y 11 de Konsztadt. En Bahía hubo 14 de Santiago Vaulet y 12 de Luciano Parodi. En los primeros 5 minutos de la noche fue Bahía el que se mostró más eficaz para atacar el aro con protagonismo de Santiago Vaulet -6 puntos en ese pasaje- lo que le permitió tomar el mando en las cifras por 11 a 5. Corrigió el momento La Unión con Elsener a la cabeza. El alero sumó 5 en el 7-0 que vino para pasar a ganar por primera vez por 12 a 11. De ahí en adelante cambiaron doble por doble hasta que con la oportunidad de correr la cancha La Unión se alejó a un triple con más de Elsener -18 a 15- con 2,48 en el reloj. Sin gol para el local en el cierre del capítulo, Bahía cerró solo a uno -19 a 18- anotando con Levy y Santiago Vaulet. Un parcial de 6-0 en la largada de segundo cuarto marcó el pulso del capítulo. Triples de Konsztadt y Glynn para el local que sacaba 7 puntos de ventaja -25 a 18- y que a lo largo de la fracción iba a poder cuidar aunque muy pocas veces alejarse en las cifras. Es que el cuarto tuvo a dos equipos con muchas imprecisiones para anotar y así, con bajo goleo, lo único nuevo fue la máxima de 8 que La Unión sacó -32 a 24- en una de las pocas oportunidades que pudo correr la cancha. En el minuto final, Bahía achicó a 5 -34 a 29- con un triple de Materán cuando quedaban 8 segundos y el juego había dejado un parcial de 15 a 11. La última la tuvo La Unión con Glynn sumando su tercera anotación en la noche -7 puntos- para cerrar el score en 36 a 29. El tercero largó como el segundo. Con una mini racha pero ahora para Bahía que fue de 5 a 0 –dos de Parodi y tres de Levy- para quedar 36-34. Un doble largo de Maldonado frenó la sequía local y una nueva anotación del escolta armó un 4-0 que puso todo casi como al inicio del capítulo. Se terminaron las rachas y, en un trámite muy similar al del segundo cuarto, con poca eficacia de los dos, la diferencia se movía entre 6 y 4 ya en la segunda mitad del parcial. La pudo bajar la visita que siempre para su mejores momentos lo tenía Santiago Vaulet. Se puso a dos -43 a 41- pero la vuelta al campo de acción de Glynn fue solución para atacar con un triple del extranjero -46 a 41-. Lo siguió siendo al anotar su tercer triple sobre cinco intentos para, por segunda vez en la noche, poner a los suyos con luz de 8 -50 a 42-. También el extranjero fue para adentro, ganó una falta y con dos libres registró nueva máxima de 9 -52 a 43-. El cuarto final La Unión lo largó con determinación como para buscar un quiebre. Metió un 4-0 en un minuto para pasar por primera vez la barrera de los 10 –tenía 11 con un 58 a 47- y con cada ataque del rival consolidaba su trabajo defensivo. Un triple de Fjellerup interrumpió el momento -58 a 50- y luego también una anotación de tres, ahora de Parodi tenía el partido en 60 a 53. La visita mostraba sus armas para no perder distancia y, una vez más, en una ráfaga con baja eficacia de los dos, el reloj era el mejor aliado del local que tenía 64 a 55 a falta de 5.30. Como en toda la noche Santiago Vaulet empujaba a Bahía. Con un triple los arrimó a 4 -64 a 60- con 4,23 por jugar y, ya cerca de la recta final, La Unión debía recuperar gol. Dos libres de Elsener llegaron en un momento bien oportuno -66 a 60- pero un 4-0 de Bahía –Parodi y corrida de Fjellerup- encendían alertas -66 a 64 con 2,28-. Paró el juego Ramella –hasta ahí parcial de 17 a 12 para Bahía- y un triple de Young –solo 4 puntos antes del acierto- fue un bálsamo, aunque no duró nada porque Parodi sobre la chicharra contestó por la misma vía y solo seguía habiendo un doble entre uno y otro. La visita tuvo la pelota para ir por más logrando poner en la línea, con 50 segundos, a Filippa. El pivote metió los dos y estaban a la par en 69. Konsztadt vino al rescate rompiendo por el eje y anotando un doble corto -71 a 69- con 37 segundos por delante. Robó La Unión en la siguiente y Maldonado no pudo anotar con 18 segundos. Había que defender y el mismo protagonista que había destrabado el 69 iguales fue protagonista: tapa de Konsztadt ante el intento de afuera de Parodi para bajar dejar escrito que en la noche de los 500 partidos de local de La Unión, llegó el primer festejo en Laguna Blanca. Síntesis: La Unión de Formosa 71: A. Konsztadt 11, J. Maldonado 14, A. Elsener 13, A. Young 7 y C. Crawford 1 (FI); T. Gómez 2, F. Marín 4, J. Glynn 15, T. Gallizzi 4 y J. Ruiz 0. DT: L. Ramella. Bahía Basket 69: L. Parodi 12, S. Vaulet 14, J. P. Vaulet 10, J. Levy 11 y F. Filippa 2 (FI); M. Fjellerup 13, R. Gerhardt 0, J. Materán 4, F. Elías 0 y F. Corvalán 3. DT: S. Ginóbili. Arbitros: Diego Rougier, Roberto Smith y Cristian Salguero. Parciales: 19-18, 36-29 y 54-47. Estadio: Polideportivo Laguna Blanca (Formosa)