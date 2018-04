Cuarta al hilo

Por primera vez en la temporada –luego de tres oportunidades previas- La Unión de Formosa ganó sus cuatro partidos en fila como local y así fortaleció su aspiración de quedar entre los ocho mejores. Superó a Regatas Corrientes por 67 a 56 tomando diferencias en los cuartos impares: 19 a 9 en el uno y 25 a 12 en el 3. Llegó a ganar por máxima de 18 -60 a 42- en el arranque del cuarto final. Elsener con 19, Maldonado con 17 y Young con 11 fueron sus principales anotadores. Thomas con 15 y Troutman 10 los que llegaron al doble dígito en la visita. Con 2,40 minutos de juego en el primer cuarto el único que fue capaz de mover el score fue el local. Con dobles de Maldonado y Elsener La Unión estaba 4 a 0, diferencia que la iba a subir a 5 un rato mas tarde -9 a 4- con un buen pasaje de Young -5 puntos-. Piccato movió el banco para los ingresos de Cabezas y Martina y, aunque no tuvo directa relación con las variantes, Regatas mejoró encontrando anotaciones en Harris y Ramírez Barrios para quedar a un doble -11 a 9-. En el tramo final todo fue de La Unión y de Maldonado –dueño de 9 anotaciones- para una corrida de 8 a 0 que estiró la brecha a 10: 19 a 9. Regatas salió con otra energía en defensa para el segundo cuarto pero enfrente hubo respuestas para seguir anotando ante la nueva circunstancia. Con puntos en la pintura la visita amagó venirse pero los de Ramella cuidaron, y ampliaron, su liderazgo con un 5-0 vía Marín y Elsener para conseguir una nueva máxima a 5,47 del cierre: 12 con un 27 a 15. Superando la mitad del capítulo vino el remero una vez más. Con un 4-0 – Troutman y Corbalán- el margen bajó a 8 -27 a 19- y Ramella no dio muchas vueltas. Paró las acciones pero siguió sin soluciones en ataque con el descanso en el banco de Konsztadt y Maldonado. Un libre de Cabezas siguió bajando la distancia -27 a 20- y el local puso en cancha a Maldonado para que corte la sequía con un doble -29 a 20-. Entre 7 y 9 se movió la brecha hasta llegar al minuto final donde un triple de Brandon Thomas la bajó a 4 -31 a 27- con la que se cerró el capítulo. El local se activó rápido en el arranque del tercero para meter un 4-0 que paró la embestida correntina y no frenó con su quinteto inicial sumando puntos para conseguir una corrida de 11 a 1 en 4 minutos que lo llevó 40 a 28 –máxima de 12-. Con Cabezas y Troutman, la visita tuvo una mini reacción que Konsztadt se encargó de interrumpir rápido para elevar la máxima a 13 -46 a 33- con 4.15 por jugar. Asegurando su cristal y corriendo, La Unión anotó con Elsener y Maldonado para tener 16 a su favor -51 a 35- con 3,11 y dos libres de Ruiz se imponía por 17 -54 a 37-, brecha con la que se cerró el capítulo -56 a 39-. En los primeros 4 minutos del cuarto final abundaron las imprecisiones y con un parcial de 4-3 el local estaba 18 arriba -60 a 42-. Había escasas pistas que el trámite podría tomar un cambio rotundo en lo que quedaba. De igual manera la visita tomó impulso con un 5-0 –Saiz y Brandon Thomas- para quedar a 13 -60 a 47- obligando a Ramella a parar todo con 4,41 por delante. Un doble de Marín –autor de los 6 puntos que La Unión tenía en el cuarto- y una corrida de Elsener, para un 4-0, volvieron a acomodar todo, y con menos de 3 minutos, el local tenía el camino claro hacia la victoria. No necesitó de una gran tarea en ataque en esa porción que quedó y así fue que Regatas bajó la distancia a 10 -66 a 56-. Síntesis: La Unión de Formosa 67: A. Konsztadt 4, J. Maldonado 17, A. Elsener 19, A. Young 11 y C. Crawford 4 (FI); F. Marín 8, J. Glynn 0, T. Gallizzi 2 y J. Ruiz 2. DT: Leandro Ramella. Regatas 56: J. Corbalán 7, A. Harris 6, B. Thomas 15, F. Ramírez Barrios 4 y C. Troutman 10 (FI); J. Saiz 2, C. Cabezas 8, F. Martina 4 y E. Thomas 0. DT: Gabriel Piccato. Árbitros: Pablo Estévez, Jorge Chávez y Alberto Ponzo. Parciales: 19-9, 31-27 y 56-39. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa)