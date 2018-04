"La tabla habla por sí sola"

El sitio especializado Básquet Plus habló con el jugador de La Unión Federico Marín, luego de que el elenco dirigido por Leandro Ramella consiga su cuarta victoria de manera consecutiva, tras vencer este lunes a Regatas. La Unión superó a Regatas este lunes y consiguió así su cuarta victoria de forma consecutiva, para seguir prendido en lo alto de la tabla de posiciones. Luego del encuentro, hablamos con una de las figuras del equipo formoseño, Federico Marín. - Cerraron de la mejor forma la seguidilla en casa. ¿Qué análisis te dejó el partido con Regatas? . Contento porque pudimos cumplir un objetivo corto, que era poder ganar los cuatro partidos de local, para ir con la cabeza bien fuerte a la gira que tenemos ahora por Buenos Aires y Comodoro. El secreto estuvo en la defensa. Regatas no pasó los 60 puntos y era algo que nos veníamos planteando desde algunos partidos. Teníamos que bajar el score, porque nos habían anotado más de 80 en un par de partidos y ese no era el equipo que habíamos mostrado durante mucho tiempo. Estamos contentos, porque con Bahía también fuimos un equipo con mucho compromiso en la parte de atrás. Hoy volvió a pasar lo mismo. A Regatas le controlamos el poste bajo y a los jugadores que juegan pick and roll como Cabezas. Fue fundamental para haber ganado el partido de hoy. - Es cierto que fueron siempre una de las mejores defensas del torneo, pero como decís, habían bajado un poco el nivel en ese aspecto. El haberlo retomado en los últimos juegos, ¿les da otra confianza de cara a afrontar la gira, donde la defensa toma un valor incluso mayor a cuando juegan de local? . Sí, lo habíamos hablado. Había que poner un mayor compromiso para el de al lado, desde lo defensivo. En las ayudas y en estar más concentrado. Veníamos recibiendo una cantidad de puntos que no estábamos acostumbrados y no éramos el equipo que nos había identificado durante el campeonato. El equipo dio un plus y eso te da tranquilidad para ahora ir a jugar con mayor tranquilidad. Cuando estás bien atrás, jugás más tranquilo adelante también. - La tabla marca que hoy están cerca de ese pelotón de cuatro o cinco equipos de punta. ¿Sentís que pertenecen a ese grupo? . La tabla habla por si sola y en estos cinco o seis meses siempre estuvimos entre los mejores seis equipos. Sacando a San Lorenzo, le hemos ganado a todos esos equipos. Creo que sí, la tabla a lo largo del tiempo marca para qué está cada uno. Nosotros sentimos que estamos para dar pelea y poder meternos en ese pelotón de equipos que trata de estar lo más arriba posible. Sabemos que ahora vamos a tener muchos partidos seguidos, porque en febrero solo jugamos cuatro y en marzo creo que ocho o nueve. En abril se viene una carga importante. Pero estamos bien de la cabeza y con mucho compromiso. Destaco la solidaridad y el buen ambiente que se vive en este grupo. - ¿Pensás que la gira puede marcar un quiebre en cuanto a las aspiraciones en esta fase regular? . Hoy en día se empieza a cortar un poco la tabla, entre los que están para pelear abajo y los que mencionábamos recién. Se va acortando. Pero todavía no hay nada definitivo. No creo que esta gira marque para qué estamos. Todos los partidos son importantes. Nos había pasado en un momento, creo que en marzo, que tuvimos cuatro partidos de local y ganamos tres, solo perdimos con Atenas. Y en ese momento sentíamos que era el partido a ganar... pero en realidad faltaba mucho. Hoy lo mismo: Regatas era un juego para ganar, porque estaba cerca nuestro. Pero si lo perdíamos, tampoco se definía nada. Lo que sí, ganar de visitante te va poniendo bien mentalmente. Porque ahora tenemos muchos partidos seguidos y ni bien termina la seguidilla, ya estamos jugando playoffs. Lo más importante es llegar de la mejor manera a esa situación. Nosotros sentimos que todavía nos falta para poder encontrar nuestro techo. Estamos bien pero todavía tenemos un poco más de espacio para lograr nuestra mejor versión. Juan Estévez / Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla En Twitter: @basquetplus En Twitter: @JuanEstevez90