El Pequeño Alexis

¿Cuántos Diego Armando hay? ¿Cuántos padres hinchas de River eligieron Enzo para sus hijos? Los de Boca, Martín o Román. Más acá en los tiempos futboleros se multiplicaron los Lionel. Y así los ejemplos brotan sin parar espiando en el fútbol. También hay otros deportes que generaron esto, el básquet entre ellos, obviamente obligados por los nombres “Dorados” que trascendieron como ningunos otros. ¿Y La Liga Nacional? Un poco más difícil pero… Formosa tiene el suyo para sumar a esta suerte de ¿homenaje?, ¿reconocimiento?, ¿gratitud?, ¿distinción? No, para Alexis Elsener, uno de los dos Alexis protagonistas de esta historia, la palabra es “orgullo”. Y va el cuento. Tarde de noviembre del año pasado, plaza San Martín en la ciudad de Formosa a metros de su clásica calesita. Lugar obligado para que los padres den una vuelta con sus chicos cuando las sombras de los árboles dan un poco de respiro al sol de primavera que ya pega como en verano. Por ahí andaban Alejandro Konsztadt y su hija Catalina. Por ahí también estaban, en la misma, Juan Manuel Pose y Sisley Bogado, con sus chicos. Fue Juan Manuel el que se acercó al base de La Unión para charlar y entre una palabra y la otra, Konsztadt dejó la pregunta que cambiaría todo: ¿cómo se llama?, refiriéndose al más chiquito de los Pose que estaba en manos de su mamá. “Alexis”, le respondieron. “Ah, yo tengo un compañero que se llama así”, agregó, y el papá contestó para dejar helado al jugador: “nosotros somos re fanáticos de La Unión y le pusimos el nombre de Alexis por el jugador”. “Yo no lo podía creer”, dije hoy Alejandro que apenas lo vio a Alexis Elsener esa tarde en el entrenamiento le contó. Alexis, el Alexis grande de esta historia, recuerda hoy como se lo contó Konsztadt esa vez, hace como dos meses atrás. “Me dice Ale, te tengo que contar algo, algo muy loco que pasó. Fuimos a la plaza con Cata, se acerca un hombre y nos pusimos a hablar. Me acerco al nene, pregunto cómo se llama y me dicen Alexis. Cuando me lo contó, no lo podía creer y lo primero que me generó fue un gran orgullo”. Sabiendo del pequeño Alexis, el Alexis que rompe los aros corriendo la cancha con la camiseta de La Unión de Formosa, se quedó con eso, con la noticia nada más. Faltaba conocerlo y hubo un segundo encuentro, con otro jugador, para que esto sea realidad. “Hace unos días atrás Fede Marín se los cruza y le piden una foto al Fede. Ahí le cuentan que se llama Alexis por el jugador de La Unión”, cuenta Elsener. “¿Vos me estás hablando de Alexis Elsener?”, preguntó Marín. Con respuesta afirmativa de por medio, Marín los invitó al partido del pasado lunes con Regatas Corrientes donde el pequeño Alexis y el Alexis de Villa María se vieron por primera vez. A Alexis Elsener pocas veces, por no decir nunca, se lo ve en la cancha con dudas de lo que tiene que hacer, cómo sin divisar la salida. Bueno, a la hora de hablar del pequeño Alexis, la emoción se le viene encima: “lo conocí antes del partido y estaba feliz antes de entrar a la cancha, nunca sentí tanta felicidad, les dije que me esperaran y al final me puse a charlar con ellos y la verdad que tenía tanta felicidad adentro que les pasé mi número de teléfono para estar en contacto con el nene y la familia por si necesitan algo, la verdad que estaba muy feliz, la pasé muy bien y es un honor, me genera orgullo, esa es la palabra”. Rápido el pequeño Alexis llegó a oídos de la familia del jugador: “se los conté y no lo podían creer, estaba felices los dos, pero mamá como que tenía una alegría y me dice “Ale todos estos años jugando y que te reconozcan así, por la historia que vos tenés, de toda la familia, que le hayan puesto el nombre, la verdad que a mí como mamá me pone muy contenta”. Este es el tercer año de Elsener en La Unión de Formosa y muchas veces ha hecho público su agradecimiento por lo bien que lo tratan y, como si algo faltara para fortalecer ese lazo, tiene ahora su tocayito: “siempre digo que me siento cómodo y me siento feliz acá, siempre me han tratado muy bien. La gente me ha dado su cariño tanto en la cancha como en la calle y ahora pasa esto, algo hermoso que no tiene nombre, que la familia haya hecho esto con el pequeño Alexis, es un orgullo total y obvio que dan ganas y eso a la hora de jugar suma un montonazo”. Federico Marín, el protagonista de la historia que armó el puente que faltaba, también se conmovió con el pequeño Alexis: “esas son las cosas lindas que te da esta profesión, en que uno cae a tierra y se da cuenta de lo que generas en la gente como jugador y persona. Por eso tenemos que ser conscientes que constantemente muchos chicos nos están mirando y nos toman de ejemplo. En mi caso, varias veces no he sido el mejor ejemplo, pero nunca es tarde para poder cambiar si uno lo desea”, dice el alero de La Unión. La pregunta que queda hacer es ¿porqué Alexis? Acá entran en escena Juan Manuel Pose y Sisley Bogado, los hinchas de La Unión que hicieron la elección. Juan Manuel arranca con dudas: “la verdad no sabría decirte. Fue espontáneo. Nosotros como pareja seguimos mucho a La U. De local y por youtube cuando jugaba de visitante. El primer partido que pudimos ir a ver a La Unión fue un amistoso contra Instituto, tuvimos la oportunidad de estar cerca del banco. Nos gustó el equipo, sentimos una conexión, hay equipos que no motivan y hay otros que sí, Orlietti, Torin, Konzstadt, Mora, El Tucu, sentimos que dejaban todo por la camiseta, pero en especial Alexis”. Y de Alexis les quedó grabado el compromiso que tuvo a horas de sufrir la pérdida de su hermano Joel. Volvió a Formosa para jugar el partido clave para clasificar directo a cuartos de final de la temporada en que La Unión de Formosa llegó a la final de La Liga. “Recordamos que pese a la pérdida de un familiar, él decidió estar en la cancha y jugar. Esos gestos valen oro”, recuerdan los Pose. Juan Manuel presta servicios en Gendarmería y trabajando en el control de Lucio Mansilla, donde se deja Formosa para cruzar a Chaco, cuando era noticia que Elsener se iba a Quimsa, se lo cruzó: “un compañero estaba por revisar su vehículo y la documentación y le pedí por favor que me dejara revisarlo. Ahí le dije que éramos seguidores de él y que no queríamos que se vaya a lo que él me dijo que tampoco se quería ir, pero que estaba seguro que volvería. Lo sentí sincero”. Sin ningún Alexis a la vista, de pronto había dos. Elsener volvió a La Unión y la vida le regaló un nuevo hijo a Juan Manuel y Sisley. Sería el pequeño Alexis: “uno siempre tiene miles de nombres pero dijimos que elegiríamos un nombre cada uno. Y mi señora me decía Alexis por el jugador de La U y lo acepté sin dudar. Cuando nació fuimos al registro y se lo pusimos como primer nombre. Nuestro bebé nació con Síndrome de Down por lo que todos nos decían que sería nuestro Angel y así se formó su nombre Alexis Angel Benjamín”. La cuenta de Facebook de Juan Manuel tiene muchas, pero muchas fotos de La Unión de Formosa. Incluso se fotografió con Alexis el día que le controló el auto y los papeles. Foto que le hizo ganar un “reclamo”: “Recuerdo que mi señora me jodía, me decía, ni conmigo sonreís así. Es que sentimos que Alexis es una persona distinta, te transmite muchos sentimientos, es admirable”. Pasó el encuentro de los Alexis en el Cincuentenario y el Alexis grandote no pudo ocultar su orgullo subiendo a sus redes sociales fotos con el pequeño Alexis, dejando también palabras de agradecimiento para la familia. “Sí, lo vimos. Sorprendidos la verdad. Es un muy lindo gesto, que nos hace ver que no nos equivocamos al pensar que es una persona distinta”, dicen los Pose luego de ver las publicaciones. Como lo contaron, la familia del pequeño Alexis, nunca olvidó el gesto de Alexis cuando jugó ese partido a pesar del dolor reciente por la pérdida de su hermano. ¿En algún punto divino, tendrá que ver con Joel esto, Alexis?: “pienso que todo es por algo, nosotros con mi familia en Villa María la hemos pasado muy mal porque son cosas feas que no tendrían que pasar, como en nuestro caso la muerte de mi hermano. Es hora de ser felices, gracias a Dios a toda la familia le está yendo muy bien con sus cosas, estamos más unidos que nunca, en lo que es la parte laboral a todos les va bien, y eso me pone muy contento. Yo siempre sé que Joel arriba nos está dando una mano acompañando siempre. Cada vez que tengo un juego lo tengo presente siempre en la cancha adonde juegue y sé que él está conmigo”. Hora de ser felices dice. Tiene un gran rumbo marcado para tal fin. Está Joel, simpre, está una familia, están los amigos, está toda la gente que lo quiere en Formosa, y ahora, está el pequeño Alexis. Puro orgullo.