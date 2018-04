La U no para

El elenco formoseño venció por 86-79 a Ferro en el Héctor Etchart, quinto triunfo consecutivo, por la Fase Regular de La Liga. Alexis Elsener fue el goleador, con 18 puntos. El partido comenzó a puro triple, avanzó primero Ferro 9-6 con buenas combinaciones de Balbi, Cosolito y Peña. Un triple de de este último estiró a 12-6 en la mitad del cuarto. Se vio un Ferro sólido en defensa y ágil en ataque. Minuto de Ramella cuando Ferro se puso 15-9 con otro triple del 30 local. Hizo su debut en el local Josh Selby. El local siguió manejando el partido sin sobresaltos controlando bien a Elsener. Un triple de Marín sobre la chicharra selló el primer cuarto 20-13 para Ferro. Fue el local el que proponía y a su vez de defendía bien el perímetro. Los de Ramella no encontraban el gol hasta que llegó un triple del ex Ferro Maldonado que entró sin tocar el aro para ponerse 29-20. Ferro seguía sumando de la mano de Peña y las penetraciones de Hernández, a mitad del cuarto llegó a la máxima de diez nuevamente (34-24). De la vereda de enfrente, Maldonado llevaba las ofensivas para mantenerse en partido. Parcial 5-0 de la mano de Harper y Ferro arriba 39-25, tiempo muerto del banco visitante. Un parcial 9-2 de la visita q obligó a Laginestra a pedir tiempo de cara al último minuto del primer tiempo. Se fueron al descanso largo 41-34, una leve diferencia a favor del equipo local que propuso más juego y tuvo gol a través de sus extranjeros Harper y Peña (10 puntos cada uno). El segundo tiempo comenzó parejo, Ferro se apoyaba en el goleo de sus tres extranjeros. En La Unión, Elsener arremetía contra la defensa verdolaga y su equipo se ponía a 6 (48-42) en la mitad del cuarto. Un triple de Cosolito encendió a la tribuna local, pero la visita empezó a demostrar su buen juego, parcial 4-0 y minuto del local con las cosas 51-46 a falta de tres minutos. Con triple de Konsztadt y doble de Young y los formoseños igualaron en 51 (parcial 9-0), la visita lo cerró mejor y por eso se fue al último descanso 55-54. Ambos equipos salieron a jugar los últimos diez minutos a pura garra. Se vivió un ida y vuelta interesante donde cada pelota podía valer el partido. Se escapó primero La Unión 61-58 que luego trepó a 63-60. Ferro venía de una gira donde perdió los partidos en los segundos tiempos y ahora en casa, no quería repetir la historia. Máxima de seis (60-66) que preocupaba a Laginestra. Triple de Elsener y gritó desaforado de Ramella al alcanzar una máxima de 9 a falta de 3:30 para el final. La Unión demostró porque es un gran equipo y estiró las cosas 78-69. Ferro se acercó 73-78 pero quedaba poco tiempo y no encontraba los caminos, enfrente, la figura de Elsener se hacía más notorio. Un triple le dio una luz de esperanza a Ferro que se ponía a 4 a falta de 52 segundos. Fue el base Alejandro Konsztadt y el experimentado Marín que desde la línea de libres sentenciaron el partido 86-79. Síntesis Ferro 79 : F. Balbi 6, M. Cosolito 14, A. Harper 16, A. Peña 15 y I. Alessio 4 (FI), M. Cuello 0, K. Hernández 12 T. Spano 0, y A. Ramos 0, J.Selby 12. DT: Hernán Laginestra. La Unión 86 : A. Konsztadt 9, J. Maldonado 13, A. Elsener 18 , A. Young 13 y C. Crawford 13 (FI); F. Marín 11, J. Ruiz 1, T. Gallizzi 4 y J. Glynn 4. DT: Leandro Ramella. Árbitros: Fernando Sampietro, Alejandro Ramallo y Raúl Lorenzo. Parciales: 20-13; 41-34; 54-55; 79-86. Estadio: Héctor Etchart Informe: Prensa Ferro Foto: La Liga Contenidos Movistar