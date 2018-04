La U no pudo en el Sur

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia venció por 88-76 a La Unión, en el estadio Socios Fundadores, por la Fase Regular de La Liga. La Unión se vuelve a casa con dos derrotas y un triunfo en esta mini gira.

Franco Giorgetti fue el máximo anotador del Verde, con 19 puntos. Por el lado de los formoseños, Anthony Young anotó 23. El jugador de Gimnasia, Eloy Vargas, sufrió una fractura en la base de la tercera falange del dedo índice de la mano derecha en el partido ante Quimsa. Richard Jackson, su reemplazante, aportó 4 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias. Abrió el marcador para La Unión, Alexis Elsener. Los primeros minutos del juego fueron parejos, de ida y vuelta, y con poco goleo (5-5). El “Verde” repartió sus puntos en ofensiva y hubo una buena actuación de Diego Romero, con 5 asistencias. También fue importante lo de Yoanki Mensia, que aportó puntos y rebotes defensivos. Por su parte, en la visita Antonhy Young se hizo cargo del ataque con 14 tantos. La paridad fue una constante y se intercambiaron el liderazgo. Los formoseños se fueron ganando el primer parcial 21-23. En el segundo cuarto los del sur arrancaron con solo un jugador del quinteto inicial y la rotación dio réditos. Intensificó en defensa y hubo buen aporte de Juan Manuel Rivero y Daniel Hure, para que pueda sacar ventaja de seis (35-29).A su vez, se vieron buenos movimiento del debutante Richard Jackson y Facundo Giorgetti siguió efectivo (5/5 en tiros de campo en primera mitad). Después, los dirigidos por Leandro Ramella emparejaron las acciones para irse al descanso abajo por cuatro (44-40). El regreso al partido fue con una posesión errada por bando y luego Elsener sumando de a dos. Rápidamente respondió “Pitu” Rivero con un tiro de larga distancia y una penetración para no permitir la reacción (47-42). Los del norte, con Young, Elsener y Maldonado se mantuvieron en juego. Igualmente, sobre el final del tercero, Gimnasia volvió a apretar en defensa y con buen porcentaje de atrás de 6.75 mtrs. sacó diez de ventaja (64-54). Un triple de Federico Marín sobre la chicharra dejó el tanteador 66-57. El último parcial arrancó de buena manera para los de Martín Villagrán, porque Daniel Hure acertó de larga distancia en la primera bola. La visita buscó la recuperación, pero marró sus primeros intentos y eso permitió que con otro triple de Buendía el local estire la diferencia (74-57). Después, los de Comodoro aprovecharon la brecha y cerraron el juego con tranquilidad. El “Verde” volverá a jugar el próximo domingo en el Socios Fundadores ante Regatas de Corrientes, mientras que dos días después recibirá a Comunicaciones. Síntesis: Gimnasia y Esgrima (88): Gustavo Barrera 3, Winsome Frazier 9, Yoanki Mensia 13, Franco Giorgetti 19 y Diego Romero 6 (FI) Manuel Buendía 12, Richard Jackson 4, Daniel Hure 10, Juan Manuel Rivero 12 y Estéfano Simondi 0. Leandro Fogel no ingresó. D.T.: Martín Villagrán. La Unión (76): Alejandro Konsztadt 4, Jonathan Maldonado 15, Alexis Elsener 8, Anthony Young 23 y Chaz Crawford 2 (FI) Tayavek Gallizzi 4, Federico Marín 12, Jordan Glynn 4, Julián Ruiz 1, Mariano Gómez Etchechurre 3. Jonatan Basualdo y Maximiliano Ríos no ingresaron. D.T.: Leandro Ramella. Árbitros: Leandro Lezcano, Mario Aluz y Micaela Prado. Parciales: 21-23/ 44-40 (23-17)/ 66-57(22-17)/ 88-76 (22-19). Estadio: Socios Fundadores. Informe: Prensa Gimnasia Foto: La Liga Contenidos Movistar