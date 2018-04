De nuevo a la victoria

El conjunto formoseño venció por 77-73 a Hispano como local y cortó con una racha de dos derrotas en fila. Jonathan Maldonado fue el goleador, con 27 puntos. Un arranque a pura eficacia le dio a La Unión de Formosa la posibilidad de posicionarse bien rápido al frente de las cifras. En 1,30 minuto de partido se puso 8 a 0 con triples de Young y Maldonado y un doble de Crawford. Hispano comenzó a reaccionar también con aciertos exteriores. Triples de Paletta, O’Bannon y J. Carter para que el inicio no sea tan cómodo para el local. Así se puso 14 a 11 pero los de Ramella tuvieron con gran protagonismo a Young y Maldonado, para que, con 5 minutos en el parcial, tomen ventaja de 9 -20 a 11-. En el resto de la fracción hubo más de Young -10 puntos- y Maldonado -12- para que la diferencia se estire a 13 con un 26 a 13, cerrando el cuarto por 11 -28 a 17-. En el segundo capítulo La Unión mantuvo su caudal en ataque hasta conseguir una máxima de 16 -39 a 23-. Para eso tuvo más de Maldonado y la puntería de tres de Glynn –dos triples-. Esto con 6,26 minutos por jugar. Pero pegada a la noticia de la nueva máxima vino una prolongada sequía en el local que derivó en la recuperación de Hispano. El conjunto patagónico metió una carrera de 12 a 0 -7 de Foster- que lo arrimó a 4 -39 a 35- ya en el minuto final. Y se fueron al descanso con esas cifras con el extenso tramo sin gol para La Unión que iba a perder el capítulo por 18 a 11. Con un doble de Elsener en el inicio del tercer cuarto La Unión rompió su sequía y muy rápido despejó las dudas con las que se había ido al descanso. Con sus cinco iniciales anotando dejaron atrás el momento complejo que incluso se había trasladado a este parcial cuando Tabarez anotó de tres para dejar a Hispano 41 a 38. Había 10 de ventaja de nuevo -50 a 40- con el dato mencionado del quinteto sumando a pleno con Young sobresaliendo con 7 puntos. Con 5 minutos de juego el margen de 10 seguía vivo -53 a 43- e incluso La Unión lo subió un rato más adelante sacando 12 con un triple de Young y luego 14 -63 a 49-. Pero con el segundo cuarto, aunque ahora con menos tiempo de sequía, Hispano volvió a arrimar con un 4-0 para cerrar 63 a 53. En 2,08 minutos del último cuarto otra vez había urgencias para los de Ramella. Estancados en 63 se vino Hispano. Parcial de 7 a 0 en ese lapso para que solo los separe un triple -63 a 60-. Carter y O’Bannon los recursos de la visita que incluso tuvo dos ofensivas para seguir trepando en los números pero sin éxito. Con 5,58 en el reloj Maldonado fue a la línea y con solo un acierto volvió a darle gol a La Unión -64 a 60-. Marín también ganó dos lanzamientos libres, fue efectivo, y así llegaba un aliviador 3-0 para un 66 a 60. Ya en los 4 minutos finales la ventaja pasó a ser de 7 -69 a 62- con Konsztadt encontrando bajo el aro a Maldonado que anotó el doble y sacó falta, cobrándola desde la línea. De igual manera, con todo lo que antes había pasado y, más aún con el estrecho margen de 7, no había espacio para garantizar nada. Un doble de Konsztadt estiró a 9 -71 a 62- con 2,12 por jugar pero con un doble de Paletta, dos libres errados de Marín y un doble más falta de Carter, Hispano estaba de nuevo. Perdía por 4 -71 a 67- con 1,33. Sin gol La Unión en la siguiente ofensiva, Tabarez fue a la línea con 1,01 minuto. Dos adentro y dos de diferencia: 71 a 69. Young tomó la determinación en ataque de ir profundo y tuvo premio completo. Doble más falta para sacar 5 que con un triple de Paletta volvieron a ser 2 -74 a 72- a 33 segundos. Maldonado buscó a Young que no vio el pase y la pelota se fue por el lateral para darle posesión a la visita con 25 segundos. O’Bannon tiró de tres sin puntería, Konsztadt se quedó con la pelota y lo cortaron con falta. Metió solo uno y el local cortó rápido para frenar el intento de triple. A la línea O’Bannon, que falló el primero y metió el segundo. 75 a 73 con 4,3 segundos. Maldonado a la línea, dos adentro y no más intriga. Síntesis: La Unión de Formosa 77: A. Konsztadt 9, J. Maldonado 27, A. Elsener 8, A. Young 20 y C. Crawford 5 (FI); J. Ruiz 0, F. Marín (x) 2, J. Glynn 6, T. Gómez 0 y Gallizzi 0. DT: Leandro Ramella. Hispano 73: N. Paletta 10, L. O’Bannon 17, P. Tabarez (x) 9, K. Foster 11 y J. Carter 12 (FI); E. Vasirani 8, F. Bazani 6 y D. Koch 0. DT: Marcelo Richotti. Arbitros: Fabricio Vito, Jorge Chávez y Gustavo Danna. Parciales: 28-17, 39-35 y 63-53. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa)