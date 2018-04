La U ganó en la ruta

El elenco formoseño venció por 94-76 a Quilmes, en el Polideportivo Islas Malvinas y sumó un nuevo triunfo en la ruta. Anthony Young fue el goleador, con 21 puntos. Efectivo en defensa, cubriendo bien a Chaz Crawford, y provocando cuatro pérdidas a su rival. Así encaró el encuentro Quilmes para conquistar el marcador en el amanecer del juego. Sin embargo, la fluidez ofensiva no fue la característica y eso le permitió a La Unión mantenerse en partido pese a la presión en contra. El conjunto de Formosa practicó una defensa en zona cuando vio que Quilmes peleaba en la pintura, y esta vez no apareció el tiro perimetral (0/4) para solucionar ese escollo y el primer capítulo terminó con un bajo goleo (16-12). Los triples aterrizaron en el segundo cuarto. Bruno Sansimoni abrió el juego con uno para estirar la diferencia, pero La Unión contestó por la misma vía y pasó al frente (20-29), para cambiar el desarrollo por completo y dominarlo de manera absoluta. Las dudas interfirieron en el juego local y La Unión se llenó de confianza, complicando de manera absoluta al rival. Y con un buen momento de Jordan Glynn (9) construyó un parcial 12-2 para comenzar a ganar una importante ventaja. Quilmes no mejoró en ataque y se complicó en defensa ante un buen trabajo formoseño. Padeció cada minuto hasta que se consumió el reloj y el conjunto de Leandro Ramella sumó juego y puntos con distintos protagonistas (45-32). Quilmes arrancó con intensidad en las primeras dos ofensivas de la segunda mitad. Pero Alexis Elsener (6) fue una pesadilla para el Tricolor y La Unión congeló cada intención marplatense con un poderoso parcial 11-0. Entre Ferreyra, Sansimoni y Basualdo encabezaron la remontada. Con mucha actitud y potencia Quilmes intentó revertir la situación, pero las intenciones no pudieron romper el gran juego defensivo del elenco formoseño, que mantuvo un buen ritmo y una excelente efectividad para estirar aún más la ventaja en el marcador (75-49). A pura garra Quilmes dejó todo en la marca hombre a hombre, logró complicar el juego rival y con un parcial 9-0 empezó a recortar distancias (59-77). Cuando empezó a ver resultados positivos, el Cervecero extendió la marca a lo largo del terreno y la presión le devolvió oportunidades serias en un partido abierto. Más aún cuando apareció el tiro abierto que le ayudó a ponerse a 11 (85-74). No obstante, el juego ya tenía un ganador. El que supo defender durante 30 minutos y controlar, con gran nivel, todo el desarrollo del partido. Quilmes se quedó con esa arremetida del final, pero el tiempo se le vino encima y La Unión le robó un partido importante para su futuro. Fue 94 a 76 la victoria del conjunto de Formosa, resultado que lo obliga al Cervecero a encarar con otra actitu los juegos de visitante Síntesis: QUILMES (76): Nicolás Ferreyra 13, Eric Flor 4 (x), Enzo Ruíz 10 (x), Ricky Sánchez 13 e Iván Basualdo 10 (FI); Emiliano Basabe 12, Omar Cantón 7, Bruno Sansimoni 3, Juan De la Fuente 4 y Maximiliano Maciel (-). DT: Javier Bianchelli. LA UNIÓN DE FORMOSA (94): Alejandro Konsztadt 19, Jonathan Maldonado 13, Alexis Elsener 12, Anthony Young 21, Chaz Crawford 4 (FI); Tayavek Gallizzi 3 (x), Jordan Glynn 15, Federico Marín 7 y Julián Ruíz (-). DT: Leandro Ramella. Parciales: 16-12, 32-45, 49-75 y 76-94. Árbitros: Leonardo Zalazar, Roberto Smith y Raúl Sánchez. Estadio: Polideportivo Islas Malvinas (Mar del Plata). Informe: Prensa Quilmes Foto: La Liga Contenidos Movistar