Rápido encuentro con el triunfo

El conjunto formoseño regresó a la victoria, al vencer por 76-67 a Bahía Basket como visitante, por la Fase Regular de La Liga. Jonathan Maldonado fue el goleador, con 27 puntos. La Unión se hizo fuerte en la ruta y venció por 76-67 a Bahía Basket en el estadio Osvaldo Casanova de la ciudad de Bahía Blanca, por la Fase Regular de La Liga. Jonathan Maldonado fue el goleador del plantel formoseño, con 27 puntos, mientras que en los bahienses se destacó Juan Pablo Vaulet, con 17. De esta manera, La Unión viene de dejar atrás un tropiezo frente a Peñarol (97-66). Bahía Basket, en tanto, cortó con una racha de dos festejos seguidos ante Estudiantes (89-55) y Peñarol (85-67). El partido para Bahía arrancó incómodo. El equipo visitante salió predispuesto a defender duro y lo logró a lo largo del cuarto. Esa presión, sumado a desaciertos a la hora de atacar, le costó 7 perdidas al equipo bahiense que no encontraba los caminos para anotar con claridad. Ginóbili intentó variantes, pero la defensa visitante continuó de la misma manera. Elsener dominó las ofensivas formoseñas, aportando juego y puntos desde el perímetro, el arma clave de su equipo en el segmento. En Bahía, Juan Pablo Vaulet fue quién protagonizó el ataque con 6 puntos. Molesto primer cuarto para el equipo local (10-18). Bahía no logró reaccionar ante las embestidas de La Unión. Le siguió costando atacar, y atrás dejó huecos para los dobles fáciles del rival, que se afianzó en la pintura. Sebastián Ginóbili solicitó minuto post triple de La Unión (14 de ventaja) intentando cambiar la imagen del equipo. Pero no le encontró la vuelta. Hubo desconcentraciones y desaciertos a la hora de resolver las jugadas. Bahía no pudo dominar la situación y se vio superado por el equipo de Formosa (23-34). El equipo de la ciudad necesitaba un cambio, y lo hizo. Por momentos sin tanta idea, pero efectivos al fin, comenzó a acortar distancias en el marcador. La Unión bajó la intensidad, aunque respondía y sorprendía con tiros de tres, manteniendo la brecha para su tranquilidad. Weber Bahía pisó fuerte el último tramo y Máximo Fjellerup metió la última para quedar a cuatro puntos y encarar los últimos diez minutos con confianza (50-54). El último cuarto le costó como todo el partido. En el mejor momento del local, su rival respondía apagando la llama. Parodi metió un triple para levantar al Casanova, pero Marín lo imitó en el otro aro. La desesperación por querer sumar se pagó con errores en base a individualidades o por apurarse a la hora de resolver. El equipo de Formosa aprovechó cada situación para sacar ventaja, y en dos corridas, le sacó 13 con 1 minuto por jugar. La Unión cerró el juego quedándose con un buen triunfo en Bahía Blanca (76-67). Síntesis: Weber Bahía Basket 67: Luciano Parodi 10, Máximo Fjellerup 15, Juan Vaulet 17, Jamaal Levy 11, Gerson Santo FI Facundo Corvalán 7, Santiago Vaulet 3, Hernán Jasen 4, Francisco Filippa, Leandro Bolmaro y Federico Elías. DT: Sebastián Ginóbili La Unión de Formosa (76): Alejandro Konsztadt 4, Jonatan Maldonado 27, Alexis Elsener 15, Anthony Young 8, Chaz Crawford 2 FI Julián Ruiz, Federico Marín 10. Tayavek Gallizzi 1 y Jordan Glynn 9. DT: Leandro Ramella Cuartos: 10–18, 23–34 (13–16), 50–54 (27–20) 67-76 (17-22) Estadio: Osvaldo Casanova Árbitros: Rodrigo – Vito – Cáceres Informe: Prensa Bahía Basket Foto: La Liga Contenidos Movistar