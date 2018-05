Si pasa La U deberá jugar en Quimsa

La Liga de Desarrollo ya tiene anticipadamente su sede para el cierre de la temporada. El 12 y 13 de mayo se definirá todo en el Estadio Ciudad de Santiago del Estero.Las anteriores ediciones fueron en Paraná, Lanús y Caballito. El viernes 4 se jugarán los playoffs para conocer los cuatro mejores; en la Zona NOrte estará La U enfrentando a Comunicaciones. La Asociación de Clubes de Básquetbol confirma que la Final 4 de #LDD está en el Estadio Ciudad (Santiago del Estero), el miércoles 16 y jueves 17 de mayo, la transmisión de DEPORTV. El Departamento de Competencias y la Secretaría Técnica de AdC confirmaron los cruces y las fechas de los playoffs de la etapa final de la Liga de Desarrollo y el Tour 3x3. Los días 16 y 17 de mayo se definirá el Final 4 de La Liga de Desarrollo de nuestro país, en el Estadio Ciudadde Santiago del Estero. El ganador se aseguró la participación en la negociación Interligas de Desarrollo, contra Paulistano, campeón reinante de la Liga de Desenvolvimento de Brasil, 4 de julio en San Pablo (en 2019 será local el representante argentino). Además, en Santiago del Estero también se define el Tour 3x3. Los campeones de dicha competencia se clasifican a un challenger oficial de FIBA ​​en La Haya (Países Bajos). PLAYOFFS CONFERENCIA (04 MAYO) Conferencia SUR Boca (1) vs. Obras Basket (4) Bahía Basket (2) vs. Peñarol (3) Conferencia Norte Quimsa (1) vs. Instituto (4) Comunicaciones (2) vs. La Unión de Formosa (3) FINAL 4 (ORGANIZADOR QUIMSA - ESTADIO CIUDAD) SEMIFINAL (16 MAYO - Facebook Live de La Liga) 20.00 hs. 1S v 2N 22.00 hs. 1N v 2S FINAL (17 MAYO, 22.00 hs - DEPORTV) Prensa AdC