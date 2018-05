La U ganó en la fecha final de la Fase Regular

La Unión de Formosa cerró la Fase Regular con un claro triunfo sobre Boca por 78 a 63. Luego de estar abajo en el primer cuarto por 21 a 16, el local tuvo un notable segundo capítulo donde se impuso 27 a 7 para pasar al frente y dominar todo en el segundo tiempo donde logró una máxima de 25. Luego de unos primeros 5 minutos donde fue todo muy equilibrado, con ambos equipos logrando sus puntos con varias vías de gol, Boca logró imponerse en la lucha bajo los aros, en ataque con la dupla Lampropoulos y Pinkney que se iban a convertir en piezas vitales para sumar y para lograr despegar en las cifras. Cuando no pudieron resolver ellos también asomó la opción de Boccia, pero siempre anotando cerca del canasto. Así los de Narvartes se pusieron 16 a 11 con 2 minutos por jugar y pegado lograron una anotación de tres puntos, vía Lampropoulos, para alejarse 19 a 11 -8 puntos del griego en el parcial-. Un triple de Marín, en el último ataque del local, bajó la brecha a 21-16. En el segundo tiempo La Unión dejó sin gol a Boca y dio vuelta el resultado. Para eso apostó también a buscar puntos en la pintura donde encontró muy bien a Gallizzi. En el medio Boca, al problema para anotar, le sumó la descalificación de Boccia, sancionado con dos faltas técnicas al reclamar ante los jueces. El local no paró de sumar por casi 7 minutos, siempre sin recibir nada en su cristal. Fue una carrera de 12 a 0 que lo dejó 28 a 21 con todos puntos desde el banco, sumando a Gallizzi a Marín y Glynn. Un doble de Lampropoulos, con 3,19 por jugar, cortó la sequía visitante pero los de Ramella siguieron firmes en ataque con el banco, ahora con Ruiz para sumar un libre y un triple que permitió superar la máxima de 8 que había sacado Boca: ganaba el dueño de casa por 11 -34 a 23- con 2,11. Lampropoulos, desde la línea, seguía siendo el anotador exclusivo de Boca en el cuarto a lo que La Unión respondía con otro acierto de tres, vía Marín, para irse a 12 y luego, con tres de Maldonado, tenía 14 -40 a 26-. Con 30 segundos por jugar, Pérez aportó dos libres y en el cierre, más de tres para La Unión, con otro protagonista, Young desde la esquina para cerrar 15 arriba -43 a 28-. Habían pasado 10 minutos con corrida de 27 a 7. El tercero tuvo mucho del segundo aunque con algo más de Boca en ataque. No mucho porque siguió sufriendo en su cristal recibiendo un parcial de 16 a 9 en algo más de 6 minutos con los de Ramella sumando con sus cinco iniciales. Así la máxima siguió en ascenso superando los 20 para frenarse en 24 -61 a 37- con un parcial de 18 a 9. Un 5-0 de Boca bajó la brecha que quedó en 63 a 42 al final del cuarto con una penetración y lanzamiento sobre la chicharra de Ruiz. Un parcial de 5 a 1 en los primeros 3 minutos del cuarto final registró nueva máxima de 25 -68 a 43-. Respondió Boca con Fierro y Harrison para un 5-0 pero un 4-0 de Gallizzi mantuvo todos en su lugar –por arriba de los 20- con 5 minutos por delante. Con Fierro activo bajo el aro junto a Harrison la visita logró bajar los 20 ya en los 3 minutos finales -75 a 59- en un partido que tenía todo resuelto. Síntesis: La Unión de Formosa 78: A. Konsztadt 8, J. Maldonado 9, A. Elsener 6, A. Young 13 y C. Crawford 4 (FI); F. Marín 13, J. Glynn 7, T. Gallizzi 12, J. Ruiz 6, M. Ríos 0, J. Basualdo 0 y L. Gallardo 0. DT: Leandro Ramella. Boca 63: L. Pérez 2, E. Gamboa 4, A. Boccia 6 (D), F. Lampropoulos 16 y K. Pinkney 11 (FI); L. Gargallo 5, M. Fierro 8, A. Facello 0, P. Harrison 10, T. Cavallero 1 y A. Caffaro 0. DT: Guillermo Narvarte. Árbitros: Jorge Chávez, Leandro Lezcano y Héctor Wasinger. Parciales: 16-21, 43-28 y 63-42. Estadio: Polideportivo Cincuentenario (Formosa). Informe: Prensa La Unión Foto: La Liga Contenidos Movistar