La U con fecha de Pretemporada

La décima temporada consecutiva en la Liga Nacional –en total acumula once torneos- comienza a vivir La Unión de Formosa desde el próximo miércoles 22. Con nuevo cuerpo técnico y un plantel con cuatro fichas mayores recién llegadas y también una sub 23, la apuesta es la de siempre: meterse entre los principales protagonistas. Entre la gente que “sabe de que se trata” La Unión figura el entrenador Gabriel Piccato quien durante cuatro temporadas, en dos ciclos, estuvo al frente del equipo, siendo el DT con el que “La U” volvió a la máxima categoría -2008/2009- para quedarse y así ahora comenzar a vivir está décima Liga en fila. Piccato estará al frente del cuerpo técnico contando con el acompañamiento de los asistentes Diego Vadell –viene de trabajar con Piccato en Regatas Corrientes- y Raúl Aguilar Nodarse quien estará a cargo del plantel de la Liga de Desarrollo. Ezequiel Valenzuela será el responsable de la preparación física, sumando así su quinta temporada cumpliendo esta función en La Unión de Formosa. En cuanto al plantel, fueron cuatro los jugadores mayores que continúan en el equipo tomando la reciente Liga donde La Unión finalizó en la sexta ubicación. Entre ellos Alexis Elsener que irá por su cuarto año consecutivo en el equipo, siendo el único sobreviviente del plantel que fue subcampeón de la Liga Nacional en la temporada 2015/16. También Federico Marín sigue y también para él será su cuarto año con esta camiseta aunque tuvo dos etapas. Los otros dos jugadores que fueron renovados son Jonathan Maldonado y Chaz Crawford, piezas vitales en el ciclo reciente. El capítulo “nuevos” está reservado para dos internos nacionales. Uno de ellos es el pivote exFerro Ignacio Alessio y el otro el ala pivote Sebastián Acevedo que viene de unos años en el ascenso. Las dos fichas mayores restantes son para extranjeros que harán su primera experiencia en el basquet argentino, ambos con responsabilidades muy importantes en el equipo ya que Coron Williams será el base titular y Jonhathan Flowers el ala pivote inicial. Se sabe que los equipos pueden nutrirse de dos fichas sub 23 –una más si algún sub 23 es de la cantera-. Para esta temporada fue contratado Nicolás Zurschmitten que viene de Peñarol de Mar del Plata.